5 motivos para NO cambiar tu iPhone 16 Pro por el nuevo iPhone 17 de Apple

El 9 de septiembre de este 2025, Apple presentó al mundo sus nuevos teléfonos de gama alta: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, cuatro equipos con nuevo procesador y una mejora en las cámaras con calidad 4K.

Miles de usuarios están pensando en renovar sus teléfonos, pero ¿realmente vale la pena cambiar un iPhone 16 Pro por un iPhone 17? En esta nota de Libero.pe te vamos a dejar 5 contundentes razones para NO comprar el nuevo equipo de Apple, si es que ya tienes la versión anterior. Conoce los detalles.

El iPhone 16 Pro es uno de los mejores teléfonos de Apple. Foto: Apple

La primera razón para no cambiar tu iPhone 16 Pro por el iPhone 17 es la pantalla de este teléfono. Y es que el equipo de Apple de 2024 tiene un panel Super Retina XDR de 6.3 pulgadas con ProMotion 120Hz, una resolución 2868 x 1320 pixeles y un brillo máximo de 2000 nits, ademaás de protección Ceramic Shield. Es un panel de gran calidad y mejor calidad que la versión de este año.

En segundo lugar, debes saber que el iPhone 16 Pro tiene un procesador Apple Bionic A18 Pro, el cual es igual de eficiente que el A19 del iPhone 17. Además, el equipo llega con 8GB de RAM y 512GB o 1TB, mientras que la versión de este 2025 solo alcanza los 512GB.

Este es el iPhone 16 Pro. Foto: composición/andro4all.com

El tercer motivo y, uno de los más importantes, es el juego de cámara que maneja el iPhone 16 Pro. En este caso tenemos tres lentes con calidad 4K a 60fps: sensor principal de 48MP, lente gran angular de 48MP, lente Teleobjetivo de 12MP y selfie de 12MP. Si bien los sensores del iPhone 17 son de 48, esta versión de 2024 es superior.

En cuarto motivo tenemos el sistema operativo. Y es que si bien el iPhone 17 llega con iOS 26, el iPhone 16 Pro ya se actualizó a esta nueva versión y es por ello que no te perderás de nada bueno, si es que sigues con tu 'viejo' teléfono.

Finalmente, en cuarto lugar tenemos el precio. Y es que actualmente el iPhone 16 Pro puede ser tuyo por 3000 soles, mientras que el iPhone 17 actualmente puedes comprar por 3899 hasta 4000 soles. En conclusión, podemos decir que NO vale la pena migrar para este 2025. ¿Estás de acuerdo?