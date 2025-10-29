- Hoy:
- Partidos de hoy
- Racing vs Flamengo
- Peñarol vs Plaza Colonia
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Banco de la Nación
El iPhone pequeño con lo mejor del modelo Pro: video 4K/120fps, procesador poderoso y pantalla OLED
Si te gustan los gama alta y también los celulares pequeños, entonces hoy te presento al más potente de todos; es de Apple y lo vas a amar de principio a fin.
En el mercado actual podemos encontrar smartphones pequeños en el tope de gama que lo hacen bien como el Xiaomi 15, el Samsung S25 o el Galaxy S24, pero el que verdaderamente domina este segmento es el iPhone 16 Pro, el cual está provisto de una pantalla de lujo, así como un procesador todoterreno, sin mencionar la calidad de imagen en la grabación de video.
PUEDES VER: El iPhone 17 no es rival para este Xiaomi hecho para quienes aman la potencia y el rendimiento
Pantalla y procesador
El iPhone 16 Pro cuenta con una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas, a la vez de una tasa de refresco ProMotion de 120 hercios, así como una resolución fabulosa de 2,868 x 1,320 píxeles, complementado con 460 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), un brillo notable con sus 2,000 nits y resistencia acuática con certificación IP68.
Por otro lado, su chip es el Apple A18 Pro, el cual ha demostrado ser uno de los más solventes a la hora de realizar tareas demandantes, sin mostrar lags, reinicios, tampoco sobrecalentamientos. Los videojuegos corren de maravilla. Por el lado del almacenamiento, su RAM es de 8GB, a la vez que su memoria tiene cuatro versiones: 128GB, 256GB, 512GB y 1TB.
Foto y video
La fotografía es otro punto a favor del iPhone 16 Pro. Es cierto que no hay mucha variedad respecto a la generación anterior, pero mantiene los altos estándares. Por lo que nos encontramos con un lente principal de 48 megapíxeles, ultra gran angular de 48 megapíxeles, teleobjetivo 5X de 12 megapíxeles y frontal de 12 megapíxeles.
Por otro lado, el video puede grabar hasta los 4K a 120fps, con un buen trabajo en la estabilización, en tanto que tenemos la opción del formato Log, así como un óptimo rango dinámico. En este apartado, los iPhone sigue siendo casi insuperables.
Sistema operativo
El iPhone 16 Pro fue lanzado al mercado en septiembre con iOS 18 de salida, y gracias a su voluminosa política de actualizaciones de 6 años para dar soporte al software como a los parches de seguridad, ya cuenta con iOS 26.
Batería y carga
La batería ha sido un punto pendiente en casi todas las generaciones y el iPhone 16 Pro no ha sido la excepción, ya que cuenta con 3,582mAh, a la vez de 30W con cable USB-C, mientras que la carga inalámbrica con MagSafe es de 20W.
¿Vale la pena comprar el iPhone 16 Pro en 2025?
Si quieres y te alcanza para un gama alta potente, pero en pequeñas dimensiones, entonces el iPhone 16 Pro se alza como una compra inteligente que podrás disfrutar sin interrupciones por varios años.
- Perú: desde los 4,399 soles.
- México: desde los 23,999 pesos.
- Colombia: desde los 5,199.00 pesos.
- España: desde los 1,040 euros (idealo.es).
- 1
Pese a ser del 2023, este Samsung lidera el TOP de ventas en la gama media por su bajo precio y cámaras 4K
- 2
iPhone 16 Pro Max vs. Motorola RAZR 60 Ultra: son considerados como dos de los mejores teléfonos del mundo, pero solo uno es la mejor opción
- 3
Si quieres un iPhone de última generación, cómpralo HOY en Yape con un súper descuento
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50