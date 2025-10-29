El iPhone pequeño con lo mejor del modelo Pro: video 4K/120fps, procesador poderoso y pantalla OLED

En el mercado actual podemos encontrar smartphones pequeños en el tope de gama que lo hacen bien como el Xiaomi 15, el Samsung S25 o el Galaxy S24, pero el que verdaderamente domina este segmento es el iPhone 16 Pro, el cual está provisto de una pantalla de lujo, así como un procesador todoterreno, sin mencionar la calidad de imagen en la grabación de video.

Pantalla y procesador

El iPhone 16 Pro cuenta con una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas, a la vez de una tasa de refresco ProMotion de 120 hercios, así como una resolución fabulosa de 2,868 x 1,320 píxeles, complementado con 460 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), un brillo notable con sus 2,000 nits y resistencia acuática con certificación IP68.

Por otro lado, su chip es el Apple A18 Pro, el cual ha demostrado ser uno de los más solventes a la hora de realizar tareas demandantes, sin mostrar lags, reinicios, tampoco sobrecalentamientos. Los videojuegos corren de maravilla. Por el lado del almacenamiento, su RAM es de 8GB, a la vez que su memoria tiene cuatro versiones: 128GB, 256GB, 512GB y 1TB.

Foto y video

La fotografía es otro punto a favor del iPhone 16 Pro. Es cierto que no hay mucha variedad respecto a la generación anterior, pero mantiene los altos estándares. Por lo que nos encontramos con un lente principal de 48 megapíxeles, ultra gran angular de 48 megapíxeles, teleobjetivo 5X de 12 megapíxeles y frontal de 12 megapíxeles.

Por otro lado, el video puede grabar hasta los 4K a 120fps, con un buen trabajo en la estabilización, en tanto que tenemos la opción del formato Log, así como un óptimo rango dinámico. En este apartado, los iPhone sigue siendo casi insuperables.

Sistema operativo

El iPhone 16 Pro fue lanzado al mercado en septiembre con iOS 18 de salida, y gracias a su voluminosa política de actualizaciones de 6 años para dar soporte al software como a los parches de seguridad, ya cuenta con iOS 26.

Batería y carga

La batería ha sido un punto pendiente en casi todas las generaciones y el iPhone 16 Pro no ha sido la excepción, ya que cuenta con 3,582mAh, a la vez de 30W con cable USB-C, mientras que la carga inalámbrica con MagSafe es de 20W.

¿Vale la pena comprar el iPhone 16 Pro en 2025?

Si quieres y te alcanza para un gama alta potente, pero en pequeñas dimensiones, entonces el iPhone 16 Pro se alza como una compra inteligente que podrás disfrutar sin interrupciones por varios años.