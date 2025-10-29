El iPhone 17 no es rival para este Xiaomi hecho para quienes aman la potencia y el rendimiento

Si bien existen en la actualidad el Honor 400 Pro o el Samsung S25 FE que bien a plantar pelea en la gama alta económica, lo cierto es que todos estos quedaron en segundo plano con la salida de Xiaomi 15T Pro, el rey de este segmento, el cual destaca en todos sus apartados, sin contar con su precio altamente atractivo.

Pantalla grande y de lujo

El Xiaomi 15T Pro tiene un peso de 210 gramos, lo que lo hace un terminal no solo robusto, también hecho con finos materiales, los cuales contiene un AMOLED de 6,83 pulgadas como pantalla, con una resolución 1,5K de 2,772 x 1,280 píxeles para que los videos que veas siempre brillen, así como 447 de densidad de píxeles por pulgadas, en tanto que su tasa de refresco de 144 hercios te asegura horas enteras con mucha fluidez.

Además de ser compatible con HDR10+ y Dolby Vision, este dispositivo tiene protección anticaídas Gorilla Glass 7i, brillo máximo de 3,200 nits, algo que ni el iPhone 17 Pro Max y resistencia contra el agua con certificación IP68.

Procesador premium muy estable

El MediaTek Dimensity 9400+ ha demostrado en el terreno ser un chip estable, también fluido, sin lags, ni reinicios inesperados, tampoco sobrecalentamientos cuando lo uses para jugar, como para tener muchas aplicaciones abiertas. Del mismo modo, su RAM es de 12GB con LPDDR5X, así como un ROM que va desde los 256GB, pasa por los 512GB y termina en los 1TB con descargas UFS 4.1.

Cámaras Leica con gran detalle

Otro de los puntos más fuertes del Xiaomi 15T Pro son sus sensores fotográficos que mantiene la colaboración con Leica, por lo que en la parte trasera nos topamos con un lente principal de 50 megapíxeles Angular Light Fusion 900 con estabilización óptica, telefoto con zoom óptico 5X de 50 megapíxeles, gran angular de 12 megapíxeles y frontal de 30 megapíxeles.

Del mismo modo, la grabación de video este celular nos ha dejado gratamente sorprendidos, ya que podremos utilizar resoluciones asombrosas como el 8K a 30fps, los 4K a 120fps o los 4K a 60fps, permitiendo HDR10+, con un buen rango dinámico, buenos colores en cada clip, a la vez del formato LOG que le da ese toque profesional, sin dejar de lado su notable estabilización.

Batería con mucho músculo para todo el día

La autonomía tampoco ha pasado inadvertida, ya que tiene una potente batería de 5,500mAh que te permitirá utilizar el Xiaomi 15T Pro por poco más de un día, en tanto que está acompañado de carga rápida de 90W, a la vez de carga inalámbrica de 5W, es decir, que el móvil estará listo al 100 por ciento en unos 40 minutos.

Software potenciado con IA

Al momento de ser lanzado al mercado, el Xiaomi 15T Pro vino con HyperOS 3 basado en Android 16 que, a su vez, contará con 6 años de actualizaciones para dar soporte al sofware, así también a los sistemas de seguridad.

Asimismo, este como el Xiaomi 15T incluyen HyperAI, la cual es bastante funcional acompañando al usuario para hacer búsquedas, traducciones, recordatorios, además de funciones IA propias para el apartado de las cámaras. Eso sí, está un pasito detrás de Galaxy AI de Samsung.

¿Debo comprar el Xiaomi 15T Pro?

SI quieres un gama alta, pero con un precio mucho más accesible, entonces el Xiaomi 15T Pro es una compra segura y quizás la más inteligente de este 2025.