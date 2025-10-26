Xiaomi presume su tecnología y lanza el primer teléfono hecho de 'mezclilla' que supera al iPhone 17 Pro Max en potencia

Hace solo algunas semanas, Xiaomi presentó al mundo su nuevo teléfono premium el Xiaomi 17 Pro Max, su teléfono más potente que está provisto de una pantalla secundaria multifunción. Sin embargo, la marca china no deja de sorprender a los usuarios y acaba de lanzar en China una de sus más innovadoras creaciones.

Y es que la marca Xiaomi ahora pretende innovar con la moda y la tecnología, por lo que acaba de presentar el primer teléfono hecho de 'mezclilla' o también conocido como 'jean'. Sin embargo, esto no es todo ya que el Redmi K90 Pro Max tiene el procesador Android más potente, además de cámaras de alta calidad y un altavoz firmado por BOSE. ¿Quieres conocer todas sus especificaciones? Aquí te los detallamos en profundidad.

Para iniciar con este análisis, debes saber que el Redmi K90 Pro Max llega con pantalla OLED de 6.9 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco, una resolución de 2608 x 1200 pixeles, además de 3500 nits de brillo. Tiene una cubierta de 'mezclilla' en la parte trasera y bordes de aluminio. Su certificación es IP68 e IP69.

Sin embargo, esto no es todo ya que para el apartado gamer tenemos un procesador Snapdragon 8 Gen5, 16GB de RAM, 1TB de memoria interna y una batería poderosa de 7500 mAh con carga de 100W por cable y 50W de forma inalámbrica.

El Redmi K90 Pro Max es uno de los mejores teléfonos Android. Foto: Xiaomi

Esto no es todo, ya que el Redmi K90 Pro Max de Xiaomi tiene un juego de cámaras de alta resolución: sensor de 50MP con OIS, gran angular de 50MP, telefoto de 50MP y frontal de 32MP. Fotos y videos en alta calidad, totalmente garantizados.

¿Qué precio tiene? Se estima que este Redmi K90 Pro Max llegará a un precio de 600 dólares, lo que al tipo de cambio actual serían unos 2030 soles. Sin embargo, este precio es referencial ya que costará mucho más en países como Perú, México y Colombia.