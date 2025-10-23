- Hoy:
Así de costoso es el Xiaomi 17 Pro Max en Perú: precio y características del rival del iPhone 17 Pro Max
El Xiaomi más potente ya se vende en Perú, pero su precio ha generado sorpresa. Conoce cuándo deberás pagar por el teléfono chino que hizo temblar a Apple.
Si bien en septiembre de este 2025, Apple presentó al mundo su nuevo iPhone 17 Pro Max, lo cierto es que este teléfono premium fue 'humillado' y 'opacado' por el Xiaomi 17 Pro Max, el equipo chino de la familia de Xiaomi, que ha marcado tendencia en todo el mundo.
Y es que el Xiaomi 17 Pro Max no solo ha demostrado ser potente, gracias a su procesador Snapdragon 8 Gen 5, sino también innovador, puesto que este equipo llega con una pantalla secundaria llamada 'Magic Back Screen', la cual te servirá para revisar notificaciones, tomar fotografías y hasta jugar como si fuera una Game Boy.
PUEDES VER: Precio del Redmi 14 Pro se desploma en Yape: casi 60% de descuento por este poderoso Xiaomi con cámara de 200MP
Si bien el Xiaomi 17 Pro Max fue presentado en China hace solo algunas semanas, todo parece indicar que su llegada al Perú se adelantó un poco, puesto que la marca china ya cuenta con precio oficial en nuestro país y este equipo ha resultado ser uno de los más caros.
Tal como se puede ver en la página de PROMART, el precio del Xiaomi 17 Pro Max de 512GB en color azul es de 4299 soles, lo que al tipo de cambio en dólares representan unos 1262 dólares. Si bien parece algo costoso, es mucho más económico que el iPhone 17 Pro Max, cuyo precio puede llegar a 1900 dólares en nuestro país.
Precio del Xiaomi 17 Pro Max en Perú. Foto: captura.
¿Por qué el Xiaomi 17 Pro Max será una de las mejores compras de este 2025? Este equipo premium llega con doble pantalla, panel OLED de 6.9 pulgadas con 120Hz y panel AMOLED de 2.9 pulgadas con 120Hz.
Si hablamos de especificaciones, debes saber que este Xiaomi llega con Snapdragon 8 Extreme GEn 5, además de 16GB de RAM, 1TB en su versión más potente, una batería de 7500 mAh con una carga de 100W por cable y 50W de forma inalámbrica.
Sin embargo, lo mejor que tiene este Xiaomi 17 Pro Max es su juego de cámaras de primer nivel, sensores LEICA de alta definición: sensor de 50MP, teleobjetivo 50MP, gran angular de 50MP y selfie de 50MP. Sin duda una de las mejores alternativas para este 2025.
Este es el Xiaomi 17 Pro Max. Foto: Paraph -パラフ- @Paraph14
