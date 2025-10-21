0
Barcelona vs Olympiacos por Champions League
Esto es todo lo que puedes y no puedes hacer con la 'pantalla trasera' del Xiaomi 17 Pro Max

El nuevo teléfono de Xiaomi llega con una segunda pantalla llamada 'Magic Back Screen'. Te revelamos todas las funciones que puedes aprovechar con este equipo premium que llega al Perú.

Daniel Robles
Conoce todas las funciones de la pantalla secundaria 'Magic Back Screen' del Xiaomi 17 Pro Max.
Conoce todas las funciones de la pantalla secundaria 'Magic Back Screen' del Xiaomi 17 Pro Max.
Xiaomi acaba de presentar al mundo su nuevo teléfono premium, el Xiaomi 17 Pro Max, un teléfono que ha generado expectativa, no solo por su potente procesador Snapdragon 8 Gen 5, sino también por su pantalla secundaria, la cual lo hace lucir similar al iPhone 17 Pro Max, pero implementa nuevas funciones que no puede hacer este teléfono de Apple.

Otro de los aspectos más llamativos del Xiaomi 17 Pro Max es su pantalla secundaria posterior, la cual ha sido bautizada como 'Magic Back Screen', un panel AMOLED de 2.9 pulgadas en el que podrás aprovechar múltiples funciones.

¿Qué funciones cumple la pantalla 'Magic back screen' del Xiaomi 17 Pro Max? Pues bien, en primer lugar la interfaz de este panel te ofrece la opción de utilizar widgets como reloj, calendario, agenda y clima.

Sin embargo, también podrá revisar las notificaciones de tus redes sociales y hasta contestar mensajes de Instagram y WhatsApp, siempre y cuando así lo decidas. Responder llamadas entrantes también serán posibles y abrir otras Apps como TikTok y Twitter.

Pero, uno de los atributos más llamativos, es que esta pantalla secundaria de Xiaomi 17 Pro Max se convertirá en una consola gamer, gracias a un case especial que incluye botonos y batería extra, al mismo estilo de una Game Boy.

También podrás utilizar esta pantalla 'Magic Back screen' como una especie de visor para tus fotografías y videos. De esta forma podrás aprovechar las cámaras LEICA de 50MP para tomar fotos o grabar videos en 4K. De esta forma puedes usar los sensores más potentes de tu teléfono.

Xiaomi 17 Pro Max

Este es el Xiaomi 17 Pro Max. Foto: Xiaomi

