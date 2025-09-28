Cuándo llega al Perú el nuevo Xiaomi 17 Pro y cuánto costará en soles

Xiaomi le ha declarado la 'guerra' a Apple y acaba de presentar sus tres nuevos teléfonos premium, los cuales buscan competir de igual a igual con los iPhone 17 de este 2025.

Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max son los tres nuevos teléfonos chinos que presumente tener el poderoso procesador Snapragon 8 Gen 5, además de cámaras LEICA de altísima calidad. ¿Quisieras comprar alguno de estos modelos? Hoy te revelaremos todos los detalles del modelo más equilibrado, el Xiaomi 17 Pro.

Y es que el Xiaomi 17 Pro posee la pantalla Magic Back Screen, un panel de 2.9 pulgadas en el que no solo podrás revisar notificaciones, sino también aprovechar los sensores LEICA y otras herramientas que ofrece la interfaz del HyperOS 3.0. ¿Quioeres conocer más detalles? Aquí te vamos a revelar toda la ficha técnica completa.

Xiaomi 17 Pro: datos completos y precio oficial

El Xiaomi 17 Pro llega con el poderoso procesador Snapdragon 8 Gen 5, pero no solo eso ya que también tiene 16GB de RAM, 512GB de memoria y una poderosa bateria de 6300 mAh, la cual se carga a 100W con cable y 50W de forma inalámbrica.

Sin embargo, este Xiaomi no solo es poderoso, tiene un sistema de cámaras impresionante: lente principal de 50MP, lente teleobjetivo 50MP, lente gran angular de 50MP y selfie de 50MP. Videos en 4K a 60 y 120fps totalmente garantizados.

Los Xiaomi 17 son bastante potentes. Foto: Xiaomi.

¿Qué tan buenas son sus pantallas? En este caso, el Xiaomi 17 Pro llega con pantalla de 6.3 pulgadas OLED de 120Hz y un panel secundario de 2.7 pulgadas con 120Hz y un brillo de 3500 nits.

¿Qué precio tendrá el Xiaomi 17 Pro? Se presentó en China con un precio de 4.999 yuanes, lo que representan unos 700 dólares o 2444 soles. ¿Qué te parece?