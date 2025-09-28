- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cienciano vs Alianza
- Universitario
- Barcelona vs Real Sociedad
- Racing vs Independiente
- Brasil vs México
- Cuba vs Argentina
- River Plate vs Riestra
- Retiro AFP
Cuándo llega al Perú el nuevo Xiaomi 17 Pro y cuánto costará en soles
El potente teléfono de Xiaomi llegará al Perú en solo algunos días y promete superar al potente iPhone 17 Pro. Conoce todos los detalles.
Xiaomi le ha declarado la 'guerra' a Apple y acaba de presentar sus tres nuevos teléfonos premium, los cuales buscan competir de igual a igual con los iPhone 17 de este 2025.
Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max son los tres nuevos teléfonos chinos que presumente tener el poderoso procesador Snapragon 8 Gen 5, además de cámaras LEICA de altísima calidad. ¿Quisieras comprar alguno de estos modelos? Hoy te revelaremos todos los detalles del modelo más equilibrado, el Xiaomi 17 Pro.
PUEDES VER: iPhone 17 vs. Xiaomi 17: ¿cuál de estos dos teléfonos me conviene comprar y cuál es más barato?
Y es que el Xiaomi 17 Pro posee la pantalla Magic Back Screen, un panel de 2.9 pulgadas en el que no solo podrás revisar notificaciones, sino también aprovechar los sensores LEICA y otras herramientas que ofrece la interfaz del HyperOS 3.0. ¿Quioeres conocer más detalles? Aquí te vamos a revelar toda la ficha técnica completa.
Xiaomi 17 Pro: datos completos y precio oficial
El Xiaomi 17 Pro llega con el poderoso procesador Snapdragon 8 Gen 5, pero no solo eso ya que también tiene 16GB de RAM, 512GB de memoria y una poderosa bateria de 6300 mAh, la cual se carga a 100W con cable y 50W de forma inalámbrica.
Sin embargo, este Xiaomi no solo es poderoso, tiene un sistema de cámaras impresionante: lente principal de 50MP, lente teleobjetivo 50MP, lente gran angular de 50MP y selfie de 50MP. Videos en 4K a 60 y 120fps totalmente garantizados.
Los Xiaomi 17 son bastante potentes. Foto: Xiaomi.
¿Qué tan buenas son sus pantallas? En este caso, el Xiaomi 17 Pro llega con pantalla de 6.3 pulgadas OLED de 120Hz y un panel secundario de 2.7 pulgadas con 120Hz y un brillo de 3500 nits.
¿Qué precio tendrá el Xiaomi 17 Pro? Se presentó en China con un precio de 4.999 yuanes, lo que representan unos 700 dólares o 2444 soles. ¿Qué te parece?
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50