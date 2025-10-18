Este Xiaomi es ideal para los usuarios que tienen poco dinero y quieren un teléfono POTENTE: 12GB de RAM, 1TB y 5160 mAh

Cuando hablamos de Xiaomi los usuarios tienen como referencia la gran calidad y el bajo precio que tienen sus teléfonos. Si bien la marca china acaba de presentar al poderoso Xiaomi 17 Pro Max, eso no significa que existan otros equipos básicos que cuestan poco y cumplan con las expectativas de los usuarios más exigentes.

En 2024, la marca china presentó al mundo el Xiaomi Redmi 14C, un teléfono cuyo precio no supera los 449 soles, es decir unos 130 dólares en el mercado internacional. ¿Vale la pena por ese precio? Conoce todos los detalles en esta nota de Libero.pe.

Xiaomi Redmi 14C: ficha técnica detallada

Para iniciar con este análisis, debes saber que el Xiaomi Redmi 14C pertenece a la gama de entrada, por lo que sus especificaciones no son tan elevadas, pero tiene una gran performance.

La pantalla de este Xiaomi es de tipo LCD con una diagonal de 6.88 pulgadas, con una resolución HD+, además de una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 600 nits.

Este es el Xiaomi Redmi 14C. Foto: captura.

¿Qué tan potente es este Xiaomi Redmi 14C? Pues bien, este equipo no es tan potente, ya que llega con el procesador MediateK Helio G81 Ultra, acompañado de 6GB de RAM, 12GB de RAM virtual, unos 128GB de memoria interna, además de una batería de 5160 mAh con carga de 18W.

Si bien este Xiaomi Redmi 14C no es especialista en fotografías o video, tiene una cámara de 50MP, lente secundario para retratos y un selfie de 13MP. No es el mejor pero te servirá para hacer algunas tomas en días con poca luz.