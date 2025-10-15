Olvídate del iPhone 17: este Xiaomi con cámara de 108MP, chip poderoso y 5500 mAh solo cuesta 100 dólares

Desde el lanzamiento de su primer teléfono en 2011, la marca china Xiaomi se ha caracterizado por ofrecer smartphones de gran calidad y bajo precio. Hace solo algunos meses, la firma chuna presentó al mundo uno de sus mejores modelos y este es el Redmi Note 14 4G.

¿Por qué el Redmi Note 14 4G es uno de los teléfonos más vendidos del 2025? Pues bien, estamos frente a un modelo que tiene una poderosa batería, un procesador eficiente, cámaras de alta calidad y todo por un precio insuperable. ¿Quieres conocer más detalles? Aquí todo al respecto.

Redmi Note 14 4G: ficha técnica detallada

Uno de los atributos más importantes del Redmi Note 14 es la pantalla de tipo AMOLED con 6.67 pulgadas que vienen incluida. La resolución de este smartphon es de 2400 x 1080 pixeles, además de 1800 nits de brillo y unos 120Hz de tasa de refresco.

Otro de los puntos más positivos del Redmi Note 14 es el juego de cámaras que posee. En este caso tenemos un sensor de 108MP, lente macro de 2MP, sensor de profundidad de 2MP y selfie de 20MP.

Este es el Redmi Note 14 4G. Foto: Xataka

Y si hablamos de potencia, debes saber que el Redmi Note 14 4G tiene un procesador Helio G99 Ultra, la cual está construida en 6 nanómetros. Este procesador llega acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria, la cual se puede ampliar hasta 1TB. Por otro lado, la batería es de 5500 mah y la carga es de 33W.

¿Qué precio tiene el Redmi Note 14 4G? En este caso tenemos unos 399 soles o 100 dólares en el mercado internacional. Si duda una excelente alternativa para lo que cuesta.