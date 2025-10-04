0
EN VIVO
Real Madrid vs Villarreal por LaLiga
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs ADT por la Liga 1

Xiaomi 17 Pro Max vs. Huawei Pura 80 Ultra: ¿cuál de estos dos teléfonos tiene mejor cámara y es más potente?

Estos dos teléfonos chinos presumen tener las mejores cámaras del mundo, pero solo uno tiene la mejor configuración. Aquí sabrás cuál te conviene comprar.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 17 Pro Max y Huawei Pura 80 Ultra.
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Xiaomi 17 Pro Max y Huawei Pura 80 Ultra. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

Xiaomi acaba de presentar al mundo su nuevo equipo premium, el Xiaomi 17 Pro Max, un smartphone con el procesador Android más potente, el Snapdragon 8 Gen 5 y un juego de cámaras de alta calidad, además de una pantalla externa para funciones especiales. Sin duda una excelente alternativa para este 2025.

Sin embargo, la marca china Huawei también compite en la gama premium con su nuevo teléfono, el Huawei Pura 80 Ultra, un teléfono con el mejor juego de cámaras del mundo, según DxOmark. Pero, ¿tendrá la potencia suficiente para superar al nuevo Xiaomi 17 Pro Max?

El Xiaomi 17 Pro es uno de los teléfonos Android más potentes y su precio es más bajo que un iPhone 17 Pro de Apple.

PUEDES VER: ¿Cuándo llega al Perú el nuevo Xiaomi 17 Pro y cuánto costará en soles?

En esta nota de Libero.pe haremos una comparación entre ambos teléfonos para saber cuál te conviene comprar, no solo por el apartado fotográfico, sino también en rendimiento, batería, procesador, sistema operativo, entre otras especificaciones. ¿Quieres conocer más detalles? Aquí todo al respecto.

Xiaomi 17 Pro Max vs. Huawei Pura 80 Ultra: versus de especificaciones

Pantalla, procesador, batería, cámaras, almacenamiento y precio. Estas son algunas de las características que un usuario deberá tener en cuenta antes de elegir entre el Xiaomi 17 Pro Max y Huawei Pura 80 Ultra. Ten en cuenta que la elección la tendrás que hacer por tu cuenta en base a los datos de ambos equipos. ¡Analiza las especificaciones!

CaracterísticasXiaomi 17 Pro MaxHuawei Pura 80 Ultra
Dimensiones161,3 x 75,3 x 8.00 mm 163 x 76,1 x 8,3 mm
Peso226 gramos233.5 gramos
Pantalla y dimensiones6,9" AMOLED WQHD+
144 Hz
Hasta 3500 nits		 OLED de 6,8 pulgadas
LTPO 120 Hz, PWM 1440 Hz
300 Hz de muestreo táctil
3000 nits brillo pico
Kunlun Glass 2
Resolución y densidad3.200 x 1.440 píxeles 2848 x 1276 píxeles
ProcesadorSnapdragon 8 Gen 5Kirin 9020
Memoria RAM16 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X
Sistema operativoAndroid 16 HyperOS 3.0 HarmonyOS 5.1
Almacenamiento interno1TB UFS 4.0 1 TB UFS 4.0
CámarasPrincipal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 50 megapixeles, apertura de ƒ/2.0		50 MP, f/1.6-4.0, 1 pulgada, OIS
50 MP, f/2.4, 83mm, zoom 3.7x sensor shift OIS
50 MP, f/2.4, 212mm, zoom 9.4x sensor shit OIS
(Hay un solo sensor para los dos teleobjetivos)
40 MP, f/2.2, 13mm, ultra gran angular
Láser AF
Selfie: 13 MP, f/2.0
Batería7500 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W		  5700 mAh
100W por cable
80W inalámbricos
20 inalámbrico reversible
Precio3500 soles o 6999 yuanes 1217 euros - 5040 soles
Otros detallesWiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68/IP69		WiFi de doble banda
Bluetooth 5.2
NFC (China)
USB C
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Xiaomi 17, 17 Pro y 17 Pro Max: fecha de llegada a Perú y precio en soles

  2. Así sería la nueva camiseta que estrenará Universitario en homenaje al Señor de los Milagros

  3. Xiaomi 15 Ultra vs. Xiaomi 17 Pro Max: ¿vale la pena el salto que ha dado Xiaomi para sus teléfonos más potentes y costosos?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano