Xiaomi 17 Pro Max vs. Huawei Pura 80 Ultra: ¿cuál de estos dos teléfonos tiene mejor cámara y es más potente?
Estos dos teléfonos chinos presumen tener las mejores cámaras del mundo, pero solo uno tiene la mejor configuración. Aquí sabrás cuál te conviene comprar.
Xiaomi acaba de presentar al mundo su nuevo equipo premium, el Xiaomi 17 Pro Max, un smartphone con el procesador Android más potente, el Snapdragon 8 Gen 5 y un juego de cámaras de alta calidad, además de una pantalla externa para funciones especiales. Sin duda una excelente alternativa para este 2025.
Sin embargo, la marca china Huawei también compite en la gama premium con su nuevo teléfono, el Huawei Pura 80 Ultra, un teléfono con el mejor juego de cámaras del mundo, según DxOmark. Pero, ¿tendrá la potencia suficiente para superar al nuevo Xiaomi 17 Pro Max?
En esta nota de Libero.pe haremos una comparación entre ambos teléfonos para saber cuál te conviene comprar, no solo por el apartado fotográfico, sino también en rendimiento, batería, procesador, sistema operativo, entre otras especificaciones. ¿Quieres conocer más detalles? Aquí todo al respecto.
Xiaomi 17 Pro Max vs. Huawei Pura 80 Ultra: versus de especificaciones
Pantalla, procesador, batería, cámaras, almacenamiento y precio. Estas son algunas de las características que un usuario deberá tener en cuenta antes de elegir entre el Xiaomi 17 Pro Max y Huawei Pura 80 Ultra. Ten en cuenta que la elección la tendrás que hacer por tu cuenta en base a los datos de ambos equipos. ¡Analiza las especificaciones!
|Características
|Xiaomi 17 Pro Max
|Huawei Pura 80 Ultra
|Dimensiones
|161,3 x 75,3 x 8.00 mm
|163 x 76,1 x 8,3 mm
|Peso
|226 gramos
|233.5 gramos
|Pantalla y dimensiones
|6,9" AMOLED WQHD+
144 Hz
Hasta 3500 nits
| OLED de 6,8 pulgadas
LTPO 120 Hz, PWM 1440 Hz
300 Hz de muestreo táctil
3000 nits brillo pico
Kunlun Glass 2
|Resolución y densidad
|3.200 x 1.440 píxeles
|2848 x 1276 píxeles
|Procesador
|Snapdragon 8 Gen 5
|Kirin 9020
|Memoria RAM
|16 GB LPDDR5X
|16 GB LPDDR5X
|Sistema operativo
|Android 16 HyperOS 3.0
|HarmonyOS 5.1
|Almacenamiento interno
|1TB UFS 4.0
|1 TB UFS 4.0
|Cámaras
|Principal: 50MP, 1 pulgada, f/1,63 - f/4,0, HyperOIS
Telefoto: 50MP, f/1.8, 75 mm, OIS
Gran angular: 50 MP, f/1.8, 122º, 12 mm
Selfie: 50 megapixeles, apertura de ƒ/2.0
|50 MP, f/1.6-4.0, 1 pulgada, OIS
50 MP, f/2.4, 83mm, zoom 3.7x sensor shift OIS
50 MP, f/2.4, 212mm, zoom 9.4x sensor shit OIS
(Hay un solo sensor para los dos teleobjetivos)
40 MP, f/2.2, 13mm, ultra gran angular
Láser AF
Selfie: 13 MP, f/2.0
|Batería
|7500 mAh
Carga rápida 100W
Carga inalámbrica 80W
| 5700 mAh
100W por cable
80W inalámbricos
20 inalámbrico reversible
|Precio
|3500 soles o 6999 yuanes
|1217 euros - 5040 soles
|Otros detalles
|WiFi 7
Bluetooth 5.4
GPS
NFC
Infrarrojos
IP68/IP69
|WiFi de doble banda
Bluetooth 5.2
NFC (China)
USB C
