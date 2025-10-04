Xiaomi 17 Pro Max vs. Huawei Pura 80 Ultra: ¿cuál de estos dos teléfonos tiene mejor cámara y es más potente?

Xiaomi acaba de presentar al mundo su nuevo equipo premium, el Xiaomi 17 Pro Max, un smartphone con el procesador Android más potente, el Snapdragon 8 Gen 5 y un juego de cámaras de alta calidad, además de una pantalla externa para funciones especiales. Sin duda una excelente alternativa para este 2025.

Sin embargo, la marca china Huawei también compite en la gama premium con su nuevo teléfono, el Huawei Pura 80 Ultra, un teléfono con el mejor juego de cámaras del mundo, según DxOmark. Pero, ¿tendrá la potencia suficiente para superar al nuevo Xiaomi 17 Pro Max?

En esta nota de Libero.pe haremos una comparación entre ambos teléfonos para saber cuál te conviene comprar, no solo por el apartado fotográfico, sino también en rendimiento, batería, procesador, sistema operativo, entre otras especificaciones. ¿Quieres conocer más detalles? Aquí todo al respecto.

Xiaomi 17 Pro Max vs. Huawei Pura 80 Ultra: versus de especificaciones

Pantalla, procesador, batería, cámaras, almacenamiento y precio. Estas son algunas de las características que un usuario deberá tener en cuenta antes de elegir entre el Xiaomi 17 Pro Max y Huawei Pura 80 Ultra. Ten en cuenta que la elección la tendrás que hacer por tu cuenta en base a los datos de ambos equipos. ¡Analiza las especificaciones!