Xiaomi 17 Pro Max: cuándo llega a Perú, precio en soles y todas sus características

Definitivamente, el evento del año fue el lanzamiento de los Xiaomi 17, los cuales tienen a su joya de la corona en el Xiaomi 17 Pro Max, el cual, según muchos entendidos, ha dejado en completa humillación al también poderoso iPhone 17 Pro Max.

Tras ser estrenado el pasado 25 de septiembre y luego presentado al resto del mundo el 27 del mismo mes, queda ahora en la incógnita conocer los precios oficiales y la fecha en que comenzarán a venderse en países como Perú, país donde la marca china tiene una presencia importante, por lo que la expectativa del público peruano es enorme.

¿Cuándo llega el Xiaomi 17 Pro Max al Perú?

Sin duda alguna, la gran novedad del Xiaomi 17 Pro Max, no solo radica en tener la mejor batería de la gama alta, en su procesador que, hasta el momento, es el más potente del planeta, sino también por su doble pantalla, es decir un panel delantero y uno trasero de menor tamaño, pero con brillo y tasa de refresco alucinante.

Por ello, luego de las fechas arriba mencionadas, nos queda conocer el arribo oficial de este terminal a tierras peruanas y, si nos remitimos a los antecedentes de lanzamiento pasado de Xiaomi, todo apunta que el 17 Pro Max comenzaría a venderse en Perú de forma oficial pasado entre los 10 a 30 días desde su anuncio mundial.

Es decir, que el más nuevo buque insignia de la marca china empezaría a desplegarse en el país andino (tanto en tienda física como por compra online) entre la quincena y los últimos días de octubre de 2025.

¿Cuál es el precio en soles del Xiaomi 17 Pro Max?

El Xiaomi 17 Pro Max fue lanzado para ser competencia directa del iPhone 17 Pro Max. Por eso, no es casualidad que los chinos le pusieran un nombre casi calcado a los de Apple, tampoco es una coincidencia que vistas desde la parte trasera sean prácticamente iguales.

Por ello, hay mucha expectativa por conocer los precios con que contará este dispositivo. De momento, solo tenemos información oficial de sus costos en yuanes, la moneda china. En ese sentido, la versión 12GB/512GB cuesta 5,999 yuanes; la de 16GB/512GB en 6,299 yuanes; la de 16GB/1TB en 6,999 yuanes.

En el caso del Perú, al hacer la conversión a la moneda local, el sol, estos serían los precios del XIaomi 17 Pro Max. Ten en cuenta que estos números no incluyen diversos impuestos que aplican a todos los productos.

Versión Precio en soles 12GB RAM + 512GB 2,922.21 soles 16GB RAM + 512GB 3,068.34 soles 16GB RAM + 1TB 3,409.32 soles

Características del Xiaomi 17 Pro Max