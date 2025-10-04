- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Cristal
- Real Madrid vs Villarreal
- Universitario vs Juan Pablo II
- Alianza UDH vs Alianza Lima
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
Xiaomi 17 Pro Max: cuándo llega a Perú, precio en soles y todas sus características
Este celular fue lanzado hace poco más de una semana, pero ya se ha catapultado como el mejor de este año, superando al iPhone 17 Pro Max. Conócelo aquí.
Definitivamente, el evento del año fue el lanzamiento de los Xiaomi 17, los cuales tienen a su joya de la corona en el Xiaomi 17 Pro Max, el cual, según muchos entendidos, ha dejado en completa humillación al también poderoso iPhone 17 Pro Max.
Tras ser estrenado el pasado 25 de septiembre y luego presentado al resto del mundo el 27 del mismo mes, queda ahora en la incógnita conocer los precios oficiales y la fecha en que comenzarán a venderse en países como Perú, país donde la marca china tiene una presencia importante, por lo que la expectativa del público peruano es enorme.
¿Cuándo llega el Xiaomi 17 Pro Max al Perú?
Sin duda alguna, la gran novedad del Xiaomi 17 Pro Max, no solo radica en tener la mejor batería de la gama alta, en su procesador que, hasta el momento, es el más potente del planeta, sino también por su doble pantalla, es decir un panel delantero y uno trasero de menor tamaño, pero con brillo y tasa de refresco alucinante.
Por ello, luego de las fechas arriba mencionadas, nos queda conocer el arribo oficial de este terminal a tierras peruanas y, si nos remitimos a los antecedentes de lanzamiento pasado de Xiaomi, todo apunta que el 17 Pro Max comenzaría a venderse en Perú de forma oficial pasado entre los 10 a 30 días desde su anuncio mundial.
Es decir, que el más nuevo buque insignia de la marca china empezaría a desplegarse en el país andino (tanto en tienda física como por compra online) entre la quincena y los últimos días de octubre de 2025.
¿Cuál es el precio en soles del Xiaomi 17 Pro Max?
El Xiaomi 17 Pro Max fue lanzado para ser competencia directa del iPhone 17 Pro Max. Por eso, no es casualidad que los chinos le pusieran un nombre casi calcado a los de Apple, tampoco es una coincidencia que vistas desde la parte trasera sean prácticamente iguales.
Por ello, hay mucha expectativa por conocer los precios con que contará este dispositivo. De momento, solo tenemos información oficial de sus costos en yuanes, la moneda china. En ese sentido, la versión 12GB/512GB cuesta 5,999 yuanes; la de 16GB/512GB en 6,299 yuanes; la de 16GB/1TB en 6,999 yuanes.
En el caso del Perú, al hacer la conversión a la moneda local, el sol, estos serían los precios del XIaomi 17 Pro Max. Ten en cuenta que estos números no incluyen diversos impuestos que aplican a todos los productos.
|Versión
|Precio en soles
|12GB RAM + 512GB
|2,922.21 soles
|16GB RAM + 512GB
|3,068.34 soles
|16GB RAM + 1TB
|3,409.32 soles
Características del Xiaomi 17 Pro Max
|Ficha técnica
|Xiaomi 17 Pro Max
|Pantalla delantera
|OLED de 6,9 pulgadas
resolución de 2,608 x 1,200 píxeles
tasa de refresco de 120 hercios
brillo máximo de 3,500 nits
HDR10+
HDR Vivid
Dolby Vision
|Pantallera trasera
|AMOLED Super Sunlight de 2,9 pulgadas
resolución de 967 x 596 píxeles
tasa de refresco de 120 hercios
brillo máximo de 3,500 nits
|Procesador
|Qualcomm Snapdragon 8 "Extreme Edition" Gen 5
|RAM
|12GB/16GB LPDDR5X
|ROM
|512GB/1TB UFS 4,1e
|Cámara
|óptica Leica
principal de 50MP
teleobjetivo de alta captación de luz de 50MP con zoom óptico X5
ultra gran angular de 50MP
frontal de 50MP
|Batería
|7,500mAh
|Carga rápida
|carga rápida de 100W
carga inalámbrica de 50W
carga rápida inversa inalámbrica de 22,5W
|Sistema operativo
|HyperOS 3 basado en Android 16
|Resistencia
|IP68
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50