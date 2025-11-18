Una cámara de 108MP, 1TB de ROM y pantalla AMOLED de 120Hz: este Xiaomi es BARATO y es perfecto para ti

Xiaomi es una de las marcas más populares del mercado de la tecnología móvil y sus equipos más recientes han desafiado incluso a modelos más TOP como el iPhone 17 Pro Max o el Galaxy S25 Ulra de Xiaomi.

Para este 2025, Xiaomi ha presentado una infinidad de modelos nuevos, pero existe un equipo que pese al paso del tiempo, sigue siendo uno de los más vendidos, esto gracias a su gran calidad y bajo precio. ¿De qué modelo hablamos? Hoy conocerás todos los detalles del Xiaomi Redmi Note 14, uno de los gama media mejor construidos del 2024. ¿Vale la pena? Ahora lo sabrás.

Para empezar, debes saber que el Xiaomi Redmi Note 14 pertenece a la gama media, pero pese a ello es uno de los smartphones más completos que puedes adquirir. Su pantalla es de tipo AMOLED de 6.67 pulgadas con una resolución 2400 x 1080, unos 120Hz de tasa de refresco y una protección Gorilla Glass 5.

La potencia de este teléfono de Xiaomi llega con un procesador Helio G99 Ultra, además de un RAM de 8GB y un almacenamiento de 256GB. Además, su batería es de tipo 5500 mAh y carga de 33W por cable.

Colores del Xiaomi Redmi Note 14. Foto: Xiaomi

¿Qué tan buenas son sus cámaras? En este caso tenemos un sensor de 108MP, lente de profundidad de 2MP, macro de 2MP y selfie de 20MP. No puedes grabar videos en 4K, pero su configuración te permite grabar en 1080 pixeles a 60fps. Las fotografías de alta definición sí son posibles y esto es algo increíble.

Lo mejor de este Xiaomi es que el precio tiene un costo de 749 soles, lo que al tipo de cambio vigente representan unos 220 dólares. ¿Qué te parece?