5 poderosas razones para comprar el Xiaomi 17 Pro Max en lugar del iPhone 17 Pro Max

Pese a que Apple presentó al mundo su nuevo iPhone 17 Pro Max, su versión más potente, la marca china Xiaomi lo opacó totalmente con la presentación oficial de su nuevo equipo premium, el Xiaomi 17 Pro Max, un modelo provisto de un chip gamer avanzado y cámaras LEICA de alta definición.

Si estás pensando comprar un teléfono y estás pensando adquirir el Xiaomi 17 Pro Max o el iPhone 17 Pro Max, has llegado al lugar correcto puesto que hoy te revelamos 5 contundentes razones para preferir el modelo chino frente al equipo Apple.

En primer lugar debes saber que el Xiaomi 17 Pro Max tiene doble pantalla, una de 6.9 pulgadas y otra de 2.9 pulgadas. Ambas son de alta calidad y te permitirán visualizar notificaciones y hasta utilizarla como visor para utilizar las cámaras de alta calidad que tiene este modelo.

En segundo lugar, tenemos las cámaras del Xiaomi 17 Pro Max. Xiaomi tiene convenio con LEICA, una de las mejores marcas que desarrollan lentes de alta definición. En este caso tenemos un sensor de 50MP, telebojetivo de 50MP, ultra gran angular de 50MP y selfie de 50MP. Es mucho más completo que el iPhone 17 Pro Max.

Este es el Xiaomi 17 Pro Max. Foto: Xiaomi

Si hablamos de otra razón, está la poderosa batería del Xiaomi 17 Pro Max. si bien el equipo de Apple ha mejorado, este equipo chino llega con 7500 mAh con carga de 100W por cable y 50W de forma inalámbrica.

La cuarta razón para preferir el Xiaomi 17 Pro Max, es el sistema operativo Android. Si bien Apple tiene el iOS 26, lo cierto es que gracias a Gemini de Google, tendrás funciones con IA mucho más avanzadas.

Finalmente, en quinto lugar tenemos el precio. Si bien el Xiaomi 17 Pro Max cuesta entre 4500 a 5000 soles, el iPhone 17 Pro Max no baja de 7000 soles en su versión más equilibrada. Esto definitivamente hace que muchos prefieran el equipo chino que el Apple de estados unidos. ¿Qué te parece?