Yape quiere que renueves tu teléfono y te regala 850 soles de DESCUENTO para el Galaxy A56 de Samsung

Yape del BCP se ha convertido en una de las aplicaciones más populares en el Perú, puesto que gracias a ella puedes transferir o recibir dinero de forma casi inmediata, siempre y cuando tengas un saldo acumulado.

La popularidad de Yape ha generado que ahora no solo se pueda realizar transferencias de dinero, sino también comprar diferentes productos desde la Tienda virtual creada por el BCP. ¿Quieres comprar un smartphone de gran calidad y bajo precio? Gracias a la App podrás hacerlo en estos días.

Samsung presentó este 2025 uno de sus gama media más potentes, el Galaxy A56, el cual tiene cámaras 4K y potente procesador. Lo mejor de todo es que gracias a Yape, podrás comprar este moderno equipo por 1349 soles, lo que significa un descuento de 850 soles.

Aprovecha la promoción del Galaxy A56 en Yape. Foto: captura.

Sí, aunque no lo creas, Yape te regala un descuento de 850 soles para que puedas adquirir este Galaxy A56, siempre y cuando hagas la compra desde la propia App. ¿Cómo funciona? Te dejamos la GUÍA para obtener esta super promoción.

Lo primero que debes hacer es entrar al Yape desde tu teléfono.

Busca la Tienda virtual y revisa los celulares en venta.

Aquí verás la promoción del Galaxy A56 de Samsung con descuento del 38%.

Puedes añadir al carrito o comprarlo directamente.

Recuerda que el BCP debitará el monto del producto de tu saldo disponible y te garantiza que en plazo de 24 a 48 horas podrás tener tu producto en la puerta de tu casa. ¿Qué te parece?