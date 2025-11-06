¿Te falta una laptop? Yape ofrece descuento de 1350 soles para comprar portátil TOP con Core i7, 24GB de RAM y disco sólido

Yape se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas en el Perú, ya que gracias a ella puedes transferir y recibir dinero de forma inmediata. La gran popularidad de la App ha generado que el BCP lance una Tienda virtual en la que puedes comprar todo tipo de productos, sin salir de la herramienta digital.

Si estás pensando comprar una laptop o renovar la que tienes, debes saber que el Yape acaba de lanzar una promoción IMBATIBLE. Y es que ahora tendrás un descuento de 1350 soles para comprar la potente Lenovo IdeaPad Slim 3i, la cual llega con el potente procesador Core i7 13 Gen. ¿Cómo puedo adquirir esta promoción? Aquí te lo contamos.

Por si no lo sabes, Yape ofrece descuentos especiales por tiempo limitado. Si quieres comprar la Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3i de 15.3 pulgadas, lo único que debes hacer es ingresar al aplicativo del BCP y finalmente entrar a la 'Tienda' virtual. En este apartado podrás ver las Laptops en oferta y una de ellas es la portátil de Lenovo.

Promoción del Yape. Foto: captura.

El precio real de la Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3i es de 3599 soles, pero gracias al descuento del Yape, la podrás tener por 2249 soles. Recuerda que si la compras, el dinero se debitará de tu cuenta y el producto te llegará a la puerta de tu casa.

¿Qué características tiene la Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3i 15.3 pulgadas? Este potente portátil tiene una pantalla OLED de 15.3 pulgadas con una relación 16:10. El procesador de esta computadora es la Inter Core i7 12620H, la cual llega con 24GB de RAM y 512GB SSD. Además, tenemos Windows 11 y batería 50 Wh/60 Wh.