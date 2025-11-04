Editar videos, jugar y transmitir en tiempo real: esta laptop GAMER de ASUS lo tiene TODO y su precio es bajo

Con la proliferación de la tecnología y la implementación del 'teletrabajo', miles de personas se han visto en la necesidad de realizar sus labores a distancia y es por ello que el mercado de las laptops ha crecido de forma exponencial.

Si bien para realizar labores de oficina no necesitas de mucha potencia, ¿qué pasa si quieres editar videos para redes sociales o ejecutar algún programa de alto rendimiento? En este caso, deberás optar por un portátil GAMER, el cual venga provisto de una tarjeta de video dedicada, la cual mejore el motor gráfico y te permita emular cualquier aplicativo.

Si estás pensando comprar un portátil de alto rendimiento, pero que no cuesta tanto dinero, estás de suerte ya que ASUS tiene una de las laptops GAMER más potentes y baratas que puedes comprar este 2025, esta es la ASUS TUF Gaming 16, una de las mejores opciones por su calidad y precio.

Tener una laptop GAMER no requiere de mucho gasto. Este ASUS TUF Gaming 16 tiene una pantalla LCD de 16 pulgadas, con una tasa de refresco de 144Hz y una resolución FullHD+ con 1920 x 1200 pixeles.

El ASUS TUF Gaming 16 es una de las laptops más potentes y baratas. Foto: captura

Si hablamos de potencia, la ASUS TUF Gaming 16 llega con un procesador Core i5 210H 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 cores, 12 Threads). Además este portátil llega con tarjeta de video NVIDIa GeForce RTX 3050 GDDR6 de 6GB y una memoria RAM de 16GB DDR4-3200 SO-DIMM, la cual puede ampliarse hasta 32GB.

La memoria de esta computadora portátil es de 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD; sin embargo, admite el doble para poder instalar todos los programas que necesitas. Sin duda esta es una de las mejores opciones de ASUS para este 2025.

El precio de la ASUS TUF F16 es de 2799 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 830 dólares en el mercado internacional. Sin duda una excelente alternativa en laptops.