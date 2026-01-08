- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético vs Real Madrid
- Arsenal vs Liverpool
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
El emotivo mensaje de Yotún a Pretell tras su fichaje por LDU: "Haz historia hermano"
El capitán de Sporting Cristal no dudó en felicitar y despedir a Jesús Pretell, quién se conviertió en nuevo fichaje de LDU de Ecuador.
Tendremos un nuevo peruano en el extranjero y ese es Jesús Pretell. El volante ya no iba a continuar en Sporting Cristal y terminó recibiendo el llamando de LDU para que sea su refuerzo en la temporada 2026. La propuesta le calló como anillo al dedo y tendrá su primera experiencia en el exterior.
PUEDES VER: ¡Oficial! Jesús Pretell es el flamante fichaje de histórico club que jugará la Copa Libertadores
Jesús Pretell tendrá que viajar a Ecuador, pero mientras que se va preparando su capitán aprovechó para dejarle unas emotivas palabras. Se conocen desde hace varios años, pero más que compañeros, es uno de sus mejores amigos. Yoshimar Yotún está emocionado por lo que está viviendo el nuevo jugador de LDU.
"Que guerrero hermoso, anda y has historia hermano. Te quiero y te extrañare", este fue el mensaje que Yoshimar Yotún le dejó a Jesús Pretell en su cuenta de Instagram como respuesta a su despedida. El volante de 26 años está firmando por el grande ecuatoriano a pedido de Tiago Nunes, hoy DT de LDU y ex Sporting Cristal.
Jesus Pretell se despidió de Sporting Cristal en IG
Equipos en la carrera de Pretell
El futbolista piurano se formó en las divisiones menores de Atlético Grau. Tuvo paso por San Martín y Melgar, pero la mayor parte de su carrera la hizo en Sporting Cristal. Su único título fue con los celeste en la Copa Bicentanario 2021.
Lo que le espera en LDU este 2026
El equipo ecuatoriano fue campeón de la Copa Sudamericana 2023 y viene de ser semifinalista de la Copa Libertadores 2025. A diferencia de Sporting Cristal, su nuevo equipo si clasificó a la fase de grupos de la Libertadores. También peleará por la liga local, la copa local y tendrá chance de sumar su primer título porque jugará la final por la Supercopa Ecuador 2026.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90