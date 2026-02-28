Alineaciones Universitario vs FC Cajamarca: el potente once de Rabanal para ganar en el Monumental

Universitario vs FC Cajamarca protagonizarán uno de los partidos más emocionantes de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. La escuadra de Javier Rabanal busca superar el trago amargo del último empate y vencer a un elenco cajamarquino que llega con Hernán Barcos como su principal figura. Revisa las alineaciones que preparan ambos elencos para este duelo.

Alineación de Universitario

Diego Romero; Williams Riveros, Caín Fara, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jairo Concha, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Álex Valera .

Javier Rabanal, técnico de Universitario, es consciente de que no puede reservarse nada tras el reciente empate ante Sporting Cristal, por lo que sumar los tres puntos se convierte en una necesidad para mantenerse entre los líderes. En esa línea, no se anticipan mayores variantes y mantendría el esquema de 3-5-2.

Universitario sigue invicto en el Torneo Apertura y espera una victoria para disputar el liderato.

Diego Romero continuará bajo los tres palos, posición en la que ya se ha consolidado como titular indiscutible. La línea de tres centrales estaría integrada por Riveros, Fara y Santamaría. Este último regresa luego de superar sus molestias físicas y todo indica que ocupará el lugar de César Inga, quien se perfila como baja.

En el mediocampo tampoco se esperan cambios, sosteniendo una estructura que le ha dado buenos resultados en las últimas jornadas, con Jairo Concha perfilándose como uno de los jugadores más determinantes. En ofensiva, Lisandro Alzugaray acompañará a Álex Valera, conformando una dupla que intentará marcar diferencias en el área rival.

Alineación de FC Cajamarca

Carlos Mosquera; José Gallardo, Alexis Rodas, Matías Almirón, Ricardo Lagos; Pablo Míguez, Jefferson Orejuela, Arley Rodríguez, Carlos Meza; Tomás Andrade, Hernán Barcos.

Por su parte, FC Cajamarca afronta el próximo desafío con el impulso anímico de haber logrado su primera victoria en la jornada anterior. Bajo la dirección técnica de Carlos Silvestri, el conjunto de provincia se ha ido consolidando como uno de los animadores del torneo.

FC Cajamarca consiguió remontar a Melgar por 3-1 y busca dar el golpe en el Monumental.

En su esquema deportivo destacan futbolistas con amplio recorrido en el medio local como Ricardo Lagos, Pablo Míguez y Arley Rodríguez, piezas clave dentro del funcionamiento colectivo y vitales por su apoyo en defensa y ataque. No obstante, la principal figura del plantel es Hernán Barcos.

El ‘Pirata’ no solo es el máximo artillero del equipo, sino también de la Liga 1, y llega en racha tras convertir un hat-trick en la última fecha. Eso sí, el cuadro cajamarquino tendrá una baja sensible: Pablo Lavandeira no estará disponible debido a una suspensión.