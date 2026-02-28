Precios de las entradas para el partido de Alianza Lima vs Melgar por la Liga 1 en Matute

Tras la victoria ante UTC en Cajamarca, ahora, Alianza Lima buscará seguir por el mismo camino con su buena racha y recibirá en el estadio Alejandro Villanueva a Melgar de Arequipa. El equipo blanquiazul puso a la venta las entradas que van desde los S/27.90. Revisa cuáles son las zonas disponibles y cómo adquirir los boletos para disfrutar de este emocionante partido de la sexta jornada.

Una vez más, Alianza Lima jugará frente a su hinchada y esta vez se espera que tenga una presentación decente con un mejor manejo del balón, algo que no se ve desde el inicio de la gestión de Pablo Guede. El equipo Íntimo recibirá a Melgar el lunes 9 de marzo desde las 20:30 horas en Matute.

Precio de entradas para Alianza Lima vs Melgar

Alianza Lima buscará defender su liderazgo del Torneo Apertura frente a un duro rival como lo es Melgar de Arequipa. Ambos equipos se enfrentarán como parte de la fecha 6 y los hinchas ya pueden adquirir sus entradas a través de la página de Joinnus. Te contamos el precio de los boletos para comprar en línea.

Experiencia matchday: S/399.90

Palco Apuesta Total: S/219.90

Occidente central: S/179.90

Occidente lateral: S/139.90

Occidente lateral (silla de ruedas): S/79.90

Oriente: S/79.90

Oriente (CONADIS): S/39.90

Norte: S/27.90 (AGOTADO)

Sur: S/27.99 (AGOTADO)

Alianza Lima jugará ante Melgar en Matute.

Cómo llegan ambos equipos

La actualidad de Alianza Lima no es necesariamente una de las mejores. Si bien los resultados los han acompañado, el estilo de juego de Pablo Guede está siendo duramente criticado por los hinchas, ya que no se demuestra un equipo sólido en la cancha. Lo cierto es que los blanquiazules llegan como líderes de la Liga 1 y buscarán seguir sacando ventaja a sus rivales.

Por otro lado, está Melgar. El equipo de Reynoso parecía tener un arranque de temporada magnífico luego de la victoria ante Sporting Cristal, pero luego perdieron sus dos partidos consecutivos y tuvieron un expulsado frente a Los Chankas como locales. El 'Dominó' llega con 9 puntos en la tabla.

Historial de enfrentamientos entre Alianza vs Melgar