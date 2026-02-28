0
Eryc Castillo hizo irresponsable falta y se fue expulsado. | Foto: Composición Líbero.

Eryc Castillo hizo irresponsable falta y se fue expulsado en Alianza Lima ante UTC - VIDEO

Eryc Castillo no controló su temperamento y terminó siendo expulsado en Alianza Lima, complicando el partido ante UTC.

Francisco Esteves
