Eryc Castillo hizo irresponsable falta y se fue expulsado en Alianza Lima ante UTC - VIDEO
Eryc Castillo no controló su temperamento y terminó siendo expulsado en Alianza Lima, complicando el partido ante UTC.
Christofer Gonzales falla insólito penal para Sporting Cristal ante Sport Huancayo - VIDEO
¡Polémica! Sanguinetti anotó el 1-0 de Sport Huancayo a Sporting Cristal, pero el VAR cobró offside
Leandro Sosa reventó la portería de Romero y descuenta para Sporting Cristal - VIDEO
VAR anuló golazo de Marco Huamán que era el 2-0 de Alianza Lima sobre Boys - VIDEO
¡Sigue en racha! Felipe Vizeu y su golazo de chalaca para el 1-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II
¿El gol del Apertura 2026? Hernán Barcos y su genial anotación para el 1-0 de FC Cajamarca - VIDEO
¡Sentenciado! Bordacahar liquida a Sporting Cristal y anota un golazo para el 1-2 de Melgar
¡Apareció el '9'! Felipe Vizeu se sacó la sal y firmó el 1-1 de Sporting Cristal ante Melgar - VIDEO
