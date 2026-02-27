¿A qué hora juega Alianza Lima vs. UTC y dónde ver partido por Liga 1 2026?

Un duelo por el liderato del Torneo Apertura. Alianza Lima visitará a UTC en el estadio Héroes de San Ramón con el objetivo de lograr los tres puntos que le permitan continuar en lo más alto de la Liga 1 2026. Pablo Guede no se guardará y pondrá lo mejor de su plantel desde el inicio. Por su parte, el 'Gavilán' es el equipo sorpresa del campeonato y cuenta con experimentados talentos.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. UTC?

El partido entre Alianza Lima y UTC, por la fecha 5 del Apertura, se realizará el sábado 28 de febrero.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. UTC?

Alianza Lima vs. UTC se desarrollará a la 1:15 p.m. (en Perú, Colombia y Ecuador). Revisa el horario por país para que puedas disfrutar del compromiso.

México: 12:15 p.m.

Bolivia y Venezuela: 2:15 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 3:15 p.m.

España: 7:15 p.m.

Hora del Alianza Lima vs. UTC en Estados Unidos

Zona horaria Hora del partido Ciudades de referencia Eastern Time (ET) 1:15 p.m. Miami, Nueva York, Washington D.C. Central Time (CT) 12:15 p. m. Chicago, Houston, Dallas Mountain Time (MT) 11:15 a.m. Denver, Phoenix, Salt Lake City Pacific Time (PT) 10:15 a.m. Los Ángeles, San Francisco, Seattle

¿Dónde ver Alianza Lima vs. UTC?

La transmisión del partido entre Alianza Lima contra UTC estará a cargo de Liga 1 MAX, canal disponible en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win, Mi Fibra, Best Cable, Cable Visión y Zapping.

Alianza Lima vs. UTC: Entradas

Norte y Sur: S/ 30.00

Oriente: S/ 50.00

Occidente: S/ 80.00

Butacas: S/ 100.00

Entradas del partido entre Alianza Lima vs. UTC.

Alianza Lima vs. UTC: Historial de partidos

Alianza Lima y UTC se midieron en 30 partidos oficiales. El balance favorece al cuadro blanquiazul.

Alianza Lima ganó 16 partidos.

UTC ganó 7 partidos.

Empataron en 7 duelos.

Últimos 5 partidos del Alianza Lima vs. UTC

23.11.25 | Alianza Lima 3-0 UTC

3-0 UTC 12.07.25 | UTC 0-0 Alianza Lima

18.10.24 | UTC 0-1 Alianza Lima

03.05.24 | Alianza Lima 1-0 UTC

1-0 UTC 05.08.23 | Alianza Lima 1-0 UTC

Alianza Lima vs. UTC: Apuestas y pronóstico

Apuestas UTC Empate Alianza Lima Betsson 3.35 3.35 2.08 Betano 3.75 3.55 2.10 Bet365 3.25 3.40 2.10 1xBet 3.32 3.30 2.12 CoolBet 3.62 3.25 2.10 DoradoBet 3.50 3.40 2.22

Para las principales casas de apuestas, Alianza Lima es candidato para llevarse el triunfo.