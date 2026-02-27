0

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. UTC y dónde ver partido por Liga 1 2026?

Horarios y canales para ver el emocionante partido entre Alianza Lima vs. UTC por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Jesús Yupanqui
Horarios y canales para ver en vivo el partido entre Alianza Lima contra UTC.
Horarios y canales para ver en vivo el partido entre Alianza Lima contra UTC. | FOTO: AFP y UTC
Un duelo por el liderato del Torneo Apertura. Alianza Lima visitará a UTC en el estadio Héroes de San Ramón con el objetivo de lograr los tres puntos que le permitan continuar en lo más alto de la Liga 1 2026. Pablo Guede no se guardará y pondrá lo mejor de su plantel desde el inicio. Por su parte, el 'Gavilán' es el equipo sorpresa del campeonato y cuenta con experimentados talentos.

Alineaciones de Alianza Lima vs UTC por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. UTC?

El partido entre Alianza Lima y UTC, por la fecha 5 del Apertura, se realizará el sábado 28 de febrero.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. UTC?

Alianza Lima vs. UTC se desarrollará a la 1:15 p.m. (en Perú, Colombia y Ecuador). Revisa el horario por país para que puedas disfrutar del compromiso.

  • México: 12:15 p.m.
  • Bolivia y Venezuela: 2:15 p.m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 3:15 p.m.
  • España: 7:15 p.m.

Hora del Alianza Lima vs. UTC en Estados Unidos

Zona horariaHora del partidoCiudades de referencia
Eastern Time (ET)1:15 p.m.Miami, Nueva York, Washington D.C.
Central Time (CT)12:15 p. m.Chicago, Houston, Dallas
Mountain Time (MT)11:15 a.m.Denver, Phoenix, Salt Lake City
Pacific Time (PT)10:15 a.m.Los Ángeles, San Francisco, Seattle

¿Dónde ver Alianza Lima vs. UTC?

La transmisión del partido entre Alianza Lima contra UTC estará a cargo de Liga 1 MAX, canal disponible en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win, Mi Fibra, Best Cable, Cable Visión y Zapping.

Alianza Lima vs. UTC: Entradas

  • Norte y Sur: S/ 30.00
  • Oriente: S/ 50.00
  • Occidente: S/ 80.00
  • Butacas: S/ 100.00
Alianza Lima vs. UTC

Entradas del partido entre Alianza Lima vs. UTC.

Alianza Lima vs. UTC: Historial de partidos

Alianza Lima y UTC se midieron en 30 partidos oficiales. El balance favorece al cuadro blanquiazul.

  • Alianza Lima ganó 16 partidos.
  • UTC ganó 7 partidos.
  • Empataron en 7 duelos.

Últimos 5 partidos del Alianza Lima vs. UTC

  • 23.11.25 | Alianza Lima 3-0 UTC
  • 12.07.25 | UTC 0-0 Alianza Lima
  • 18.10.24 | UTC 0-1 Alianza Lima
  • 03.05.24 | Alianza Lima 1-0 UTC
  • 05.08.23 | Alianza Lima 1-0 UTC

Alianza Lima vs. UTC: Apuestas y pronóstico

ApuestasUTCEmpateAlianza Lima
Betsson3.353.352.08
Betano3.753.552.10
Bet3653.253.402.10
1xBet3.323.302.12
CoolBet3.623.252.10
DoradoBet3.503.402.22

Para las principales casas de apuestas, Alianza Lima es candidato para llevarse el triunfo.

