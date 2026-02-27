- Hoy:
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. UTC y dónde ver partido por Liga 1 2026?
Horarios y canales para ver el emocionante partido entre Alianza Lima vs. UTC por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Un duelo por el liderato del Torneo Apertura. Alianza Lima visitará a UTC en el estadio Héroes de San Ramón con el objetivo de lograr los tres puntos que le permitan continuar en lo más alto de la Liga 1 2026. Pablo Guede no se guardará y pondrá lo mejor de su plantel desde el inicio. Por su parte, el 'Gavilán' es el equipo sorpresa del campeonato y cuenta con experimentados talentos.
PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs UTC: el sorpresivo once de Pablo Guede para ser líder de la Liga 1
¿Cuándo juega Alianza Lima vs. UTC?
El partido entre Alianza Lima y UTC, por la fecha 5 del Apertura, se realizará el sábado 28 de febrero.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. UTC?
Alianza Lima vs. UTC se desarrollará a la 1:15 p.m. (en Perú, Colombia y Ecuador). Revisa el horario por país para que puedas disfrutar del compromiso.
- México: 12:15 p.m.
- Bolivia y Venezuela: 2:15 p.m.
- Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 3:15 p.m.
- España: 7:15 p.m.
Hora del Alianza Lima vs. UTC en Estados Unidos
|Zona horaria
|Hora del partido
|Ciudades de referencia
|Eastern Time (ET)
|1:15 p.m.
|Miami, Nueva York, Washington D.C.
|Central Time (CT)
|12:15 p. m.
|Chicago, Houston, Dallas
|Mountain Time (MT)
|11:15 a.m.
|Denver, Phoenix, Salt Lake City
|Pacific Time (PT)
|10:15 a.m.
|Los Ángeles, San Francisco, Seattle
¿Dónde ver Alianza Lima vs. UTC?
La transmisión del partido entre Alianza Lima contra UTC estará a cargo de Liga 1 MAX, canal disponible en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win, Mi Fibra, Best Cable, Cable Visión y Zapping.
Alianza Lima vs. UTC: Entradas
- Norte y Sur: S/ 30.00
- Oriente: S/ 50.00
- Occidente: S/ 80.00
- Butacas: S/ 100.00
Entradas del partido entre Alianza Lima vs. UTC.
Alianza Lima vs. UTC: Historial de partidos
Alianza Lima y UTC se midieron en 30 partidos oficiales. El balance favorece al cuadro blanquiazul.
- Alianza Lima ganó 16 partidos.
- UTC ganó 7 partidos.
- Empataron en 7 duelos.
Últimos 5 partidos del Alianza Lima vs. UTC
- 23.11.25 | Alianza Lima 3-0 UTC
- 12.07.25 | UTC 0-0 Alianza Lima
- 18.10.24 | UTC 0-1 Alianza Lima
- 03.05.24 | Alianza Lima 1-0 UTC
- 05.08.23 | Alianza Lima 1-0 UTC
Alianza Lima vs. UTC: Apuestas y pronóstico
|Apuestas
|UTC
|Empate
|Alianza Lima
|Betsson
|3.35
|3.35
|2.08
|Betano
|3.75
|3.55
|2.10
|Bet365
|3.25
|3.40
|2.10
|1xBet
|3.32
|3.30
|2.12
|CoolBet
|3.62
|3.25
|2.10
|DoradoBet
|3.50
|3.40
|2.22
Para las principales casas de apuestas, Alianza Lima es candidato para llevarse el triunfo.
No olvides revisar tu agenda deportiva
