Partidos Liga 1 2026: Programación de la fecha 5 del Torneo Apertura

Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Alianza, UTC, Melgar y Universitario pelean por el liderato.

Jesús Yupanqui
Programación de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Programación de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. | FOTO: Composición Líbero
Al rojo vivo, así se encuentra la Liga 1 2026. Por la quinta fecha del Torneo Apertura viviremos emocionantes compromisos. En Cajamarca, UTC recibirá a Alianza Lima; el ganador de este duelo será líder del campeonato. Universitario buscará regresar a la senda del triunfo ante FC Cajamarca de Hernán Barcos en el Monumental.

Partidos de Liga 1 2026: Programación de la fecha 5 del Torneo Apertura

Viernes 27 de febrero

HorariosPartidosEstadioCanal
15:00 horasAlianza Atlético vs. ADTCampeones del 36L1 MAX
17:45 horasMelgar vs. Los ChankasMonumental de la UNSAL1 MAX
20:15 horasD. Garcilaso vs. CiencianoInca Garcilaso de la VegaL1 MAX

Sábado 28 de febrero

HorariosPartidosEstadioCanales
11:00 horasSport Huancayo vs. Sporting CristalIPD HuancayoL1 MAX
13:15 horasUTC vs Alianza LimaHéroes de San RamónL1 MAX
19:00 horasSport Boys vs. CD MoqueguaMiguel Grau del CallaoL1 MAX

Domingo 1 de marzo

HorariosPartidosEstadiosCanales
13:00 horasComerciantes Unidos vs. Atlético GrauJuan Maldonado G.L1 MAX
15:30 horasJuan Pablo II vs. Cusco FCC.D. Juan Pablo IIL1 MAX
18:00 horasUniversitario vs. FC CajamarcaMonumental U MarathonL1 MAX

¿En qué canal ver los partidos de la Liga 1 2026?

Para la temporada 2026, la Liga 1 concentrará todas sus transmisiones en una sola señal: L1 MAX. La cadena contará con los derechos tanto del Torneo Apertura como del Clausura y estará disponible a través de operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro, Win, Mi Fibra, Best Cable, Zapping, Bitel y Cable Visión Perú, asegurando una amplia difusión del campeonato nacional.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

