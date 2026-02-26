- Hoy:
Partidos Liga 1 2026: Programación de la fecha 5 del Torneo Apertura
Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Alianza, UTC, Melgar y Universitario pelean por el liderato.
Al rojo vivo, así se encuentra la Liga 1 2026. Por la quinta fecha del Torneo Apertura viviremos emocionantes compromisos. En Cajamarca, UTC recibirá a Alianza Lima; el ganador de este duelo será líder del campeonato. Universitario buscará regresar a la senda del triunfo ante FC Cajamarca de Hernán Barcos en el Monumental.
Partidos de Liga 1 2026: Programación de la fecha 5 del Torneo Apertura
Viernes 27 de febrero
|Horarios
|Partidos
|Estadio
|Canal
|15:00 horas
|Alianza Atlético vs. ADT
|Campeones del 36
|L1 MAX
|17:45 horas
|Melgar vs. Los Chankas
|Monumental de la UNSA
|L1 MAX
|20:15 horas
|D. Garcilaso vs. Cienciano
|Inca Garcilaso de la Vega
|L1 MAX
Sábado 28 de febrero
|Horarios
|Partidos
|Estadio
|Canales
|11:00 horas
|Sport Huancayo vs. Sporting Cristal
|IPD Huancayo
|L1 MAX
|13:15 horas
|UTC vs Alianza Lima
|Héroes de San Ramón
|L1 MAX
|19:00 horas
|Sport Boys vs. CD Moquegua
|Miguel Grau del Callao
|L1 MAX
Domingo 1 de marzo
|Horarios
|Partidos
|Estadios
|Canales
|13:00 horas
|Comerciantes Unidos vs. Atlético Grau
|Juan Maldonado G.
|L1 MAX
|15:30 horas
|Juan Pablo II vs. Cusco FC
|C.D. Juan Pablo II
|L1 MAX
|18:00 horas
|Universitario vs. FC Cajamarca
|Monumental U Marathon
|L1 MAX
¿En qué canal ver los partidos de la Liga 1 2026?
Para la temporada 2026, la Liga 1 concentrará todas sus transmisiones en una sola señal: L1 MAX. La cadena contará con los derechos tanto del Torneo Apertura como del Clausura y estará disponible a través de operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro, Win, Mi Fibra, Best Cable, Zapping, Bitel y Cable Visión Perú, asegurando una amplia difusión del campeonato nacional.
