Futbolista estrella de la Liga 1 podrá obtener la nacionalidad peruana: "Deberá..."
Un conocido futbolista de la Liga 1 recibió una enorme noticia, ya que podrá obtener la nacionalidad peruana y dejará de ocupar plaza de extranjero.
El Torneo Apertura de la Liga 1 2026 atraviesa un momento importante, ya que entrará en la fecha 5 y se comienza a ver qué clubes competirán por el título nacional y cuáles no. En ese sentido, un conocido futbolista de uno de los equipos más importantes del Perú recibió una enorme noticia debido a que tendrá la oportunidad de obtener nuestra nacionalidad, para así dejar de ocupar puesto de extranjero en su equipo.
Hace poco el tema de la naturalización cobró suma importancia, ya que la FPF admitió que todos los elencos de la Primera División puedan contar con 7 elementos foráneos en sus plantillas. Incluso, el examen para convertirse en un peruano más se volvió viral gracias a que Williams Riveros de Universitario de Deportes terminó reprobándolo dos veces. Ahora, el asunto volvió a dar de qué hablar en nuestro balompié.
Según informó el periodista Gustavo Adrianzén Ramos, Cienciano del Cusco está a punto de conseguir la nacionalización de Juan Romagnoli, uno de sus futbolistas más importantes. Con ello, el elenco imperial podrá inscribirlo en el Torneo Apertura como un compatriota más y no ocupará plaza de extranjero, esto gracias a que hasta el momento el deportista no ha jugado ni un solo partido con los cusqueños esta temporada.
Juan Romagnoli busca ser peruano.
Resulta que el delantero de 29 años fue notificado por migraciones para dar su examen de nacionalización. Juan Romagnoli deberá viajar hasta la capital (Lima) durante los siguientes días para rendir su prueba. De aprobarla, será cuestión de tiempo para que el atacante del 'Papá' juegue como un naturalizado más en nuestra competición, tal como lo hacen Hernán Barcos, Martín Pérez Guedes, Matías Di Benedetto y otros.
¿De qué trata el examen de nacionalización peruana?
Si bien no hay un formulario con las preguntas exactas, sí se conoce cuáles son los temas que vienen gracias a que se filtró luego de que Williams Riveros y Matías Di Benedetto desaprobaran por primera vez.
- Gobernantes del Imperio Inca.
- Regiones geográficas del Perú.
- Héroes peruanos.
- Guerra del Pacífico.
- Frutas típicas peruanas.
- Culturas Preincas.
- Ley de Nacionalidad.
- Restos arqueológicos peruanos.
- Símbolos patrios.
- Artistas peruanos.
- Congresistas y Ministros peruanos.
- Ríos y lagos peruanos.
- Independencia del Perú.
- Funciones y servicios de la Superintendencia General de Migraciones.
- Tratados suscritos por el Perú: Mercosur, Comunidad Andina, UNASUR.
- Organización política del Estado Peruano.
- Presidentes del Perú: Siglo XX - XXI.
- Platos típicos peruanos.
