ALERTA MÁXIMA en Walmart de Ocala: empleado es acusado de BURLAR LA SEGURIDAD durante meses y nadie lo había notado HASTA AHORA

Un caso sorprendente ha sacudido el Walmart de Ocala, Florida, donde un joven empleado habría estado cometiendo robos de manera sistemática durante más de dos meses, sin que nadie se diera cuenta. La noticia fue reportada por Ocala-News, que detalla cómo la situación finalmente salió a la luz gracias al equipo de prevención de pérdidas de la tienda.

Jafet Alberto Martínez Ruiz, de 21 años, empezó a robar en la tienda el 28 de diciembre de 2025.

Un empleado de Walmart en Ocala fue acusado de casi 40 robos en un periodo de dos meses

Según Ocala-News, Jafet Alberto Martínez Ruiz, de 21 años, comenzó a sustraer productos del Walmart ubicado en el 34 de Bahia Avenue desde el 28 de diciembre de 2025, y los presuntos incidentes continuaron hasta el 7 de marzo de 2026. La oficina del sheriff del condado de Marion recibió el informe después de que un empleado del equipo de prevención de pérdidas detectara un patrón irregular en las transacciones del joven trabajador.

El informe de arresto detalla que Martínez Ruiz habría escaneado un solo artículo en cada transacción y colocado varios productos sin registrar en las bolsas de compra. Entre los productos que supuestamente tomó se incluyen bolsas de papas fritas, refrescos, Lunchables y sándwiches de desayuno. Según la fuente, "las 38 transacciones sumaron una pérdida total de 157,18 dólares".

Arresto y cargos: el empleado explica sus motivos

El viernes pasado, cerca de las 10:00 p.m., un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Marion entrevistó a Martínez Ruiz en la tienda. Tras ser informado de sus derechos, el joven explicó que tomó los artículos porque estaba pasando por dificultades económicas. Durante la conversación, dijo que "no tenía suficiente dinero para comida" y que su situación se complicaba porque Walmart no le podía ofrecer beneficios de tiempo completo.

Martínez Ruiz fue arrestado e ingresado en la cárcel del condado de Marion, aunque fue liberado al día siguiente tras pagar la fianza. Ahora enfrenta cargos por obtener fraudulentamente bienes por un valor inferior a 20.000 dólares. Según los registros, su comparecencia judicial está programada para el martes 14 de abril de 2026 a las 9.00 a. m.