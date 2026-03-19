¡Aviso importante! En la actual temporada de presentación de impuestos 2026, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) compartió en su página web oficial un listado de sanciones que podrían imponerse a ciudadanos estadounidenses y a extranjeros tributantes que no cumplan con la correcta presentación de su declaración en EE. UU.

Esta medida tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y evitar posibles inconvenientes para los contribuyentes. A continuación, todo lo que debes saber y qué evitar para no verte perjudicado.

IRS acudirá casa por casa de los que entreguen así su declaración de impuestos en EE. UU.

‘El Cronista’ y otros portales internacionales difundieron los problemas que pueden enfrentar los ciudadanos e inmigrantes en Estados Unidos que realicen su declaración de impuestos de forma inadecuada, ya sea la reclamación errónea de un crédito o un reembolso por un monto mayor que no sea justificado de manera clara.

IRS acudirá casa por casa de los que entreguen así su declaración de impuestos en EE. UU.

Cuando esta penalización se realice, la agencia tributaria (IRS) procederá a notificar casa por casa a todos los contribuyentes, exigiendo el pago de la multa, el monto a abonar y la fecha límite, esto para hacerlo sin acumular intereses ni tener más complicaciones.

Según lo mencionado por la prensa internacional y las propias autoridades, una "cantidad excesiva" es la categoría que se aplica con relación a cualquier reclamación de crédito o reembolso que sobrepasa la cantidad permitida para ese año 2026. Si esto sucede, no existe una causa que se pueda justificar.

Por ello, y tal como mencionó IRS, la entidad aplica de inmediato una multa equivalente al 20% del impuesto excesivo reclamado.

¿En qué caso IRS no aplicará a la sanción?

Bajo este contexto, las autoridades señalaron que IRS ha confirmado que aquella y otra multa vinculada con impuestos puede eliminarse o ser mínima solo si el contribuyente logra mostrar que actuó de buena fe.

Asimismo, si justifica que existe un motivo fuerte para que se incumpla la norma actual fiscal.



