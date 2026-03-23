¡Mucha atención! El tráfico ha quedado paralizado en los alrededores del Walmart de Natchez, esto a causa de un accidente en la zona de EE. UU. Las autoridades locales, tras lo sucedido, aconsejaron a los conductores que eviten el área para permitir que se lleven a cabo las labores de atención y restablecimiento del orden en las vías.

Walmart: reportan accidente que provocó el cierre de esta importante calle en Seargent Prentiss Drive

‘Natchez The Democrat’ y otros portales internacionales compartieron más información sobre este último incidente, el cual preocupó a toda la comunidad.

Walmart: reportan accidente que provocó el cierre de esta importante calle en Seargent Prentiss Drive.

Y es que, según los informes, este hecho se dio frente a una tienda Walmart, en la cual se vio involucrado un peatón. La insólita acción dejó como resultado el cierre del tráfico en la entrada, específicamente a la altura de los semáforos en Seargent Prentiss Drive.

Hasta el momento, las autoridades han instado a los conductores a evitar transitar por la zona afectada. En tanto, no se difundió más datos sobre lo sucedido ni si se dio con la identificación de algún autor o víctima.

¿Cuáles son las últimas novedades de Walmart?

Walmart logró conseguir grandes hitos financieros sin precedentes a inicios de 2026, alcanzando un valor de mercado superior a un billón de dólares. Este crecimiento se ha visto favorecido por una gran inversión en inteligencia artificial para optimizar su cadena de suministro.

Entre las iniciativas más importantes figuran la ampliación de entregas mediante drones a 150 nuevas tiendas, la adopción de etiquetas digitales para precios y una reestructuración de su red de establecimientos, que incluye tanto cierres como nuevas aperturas.