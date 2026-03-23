ALERTA ROJA en Walmart del Condado de George: arrestan a PELIGROSO AGRESOR sexual tras persecución en zona comercial

Un operativo policial realizado en una zona comercial del condado de George culminó con la captura de un fugitivo acusado de violación, luego de una persecución a pie en las inmediaciones de una tienda Walmart Estados Unidos. El sujeto, identificado como Antron Graham, fue detenido tras intentar evadir a las autoridades, en un caso que movilizó a múltiples agencias de seguridad y generó una respuesta coordinada y rápida.

Antron Graham, de 26 años y residente de Moss Point, fue arrestado el 21 de marzo tras una corta persecución a pie.

Detienen a un hombre buscado por violación tras una persecución a pie cerca de un Walmart

Según el reporte, Graham fue interceptado el 21 de marzo después de huir de los agentes cuando estos intentaban abordarlo en el estacionamiento. La persecución terminó con su detención sin mayores incidentes. Posteriormente, fue trasladado a un centro médico para su evaluación y, luego, ingresado en un centro correccional regional del condado de George.

Las autoridades indicaron que el sospechoso era buscado previamente por un caso de agresión sexual y que existía una orden de arresto activa emitida en Moss Point.

Investigación, vehículo robado y coordinación interinstitucional

La cadena WLOX informó que el caso se fortaleció gracias a datos compartidos días antes del arresto, cuando se alertó sobre un vehículo robado: un Pontiac blanco modelo 2003. Dicho automóvil habría sido sustraído el 19 de marzo, mientras agentes federales intentaban ejecutar la orden de captura contra Graham.

El vehículo fue localizado posteriormente en Hurley y, más tarde, un oficial lo detectó ingresando al estacionamiento del Walmart en Lucedale, lo que permitió desplegar un perímetro de seguridad. Las autoridades intentaron establecer contacto con el sospechoso, pero este optó por huir a pie antes de ser finalmente detenido.

De acuerdo con el sheriff del condado de George, Mitchell Mixon, citado por WLOX: "Esta detención es el resultado directo de una excelente comunicación y trabajo en equipo entre varias agencias policiales".

En el operativo participaron la George County Sheriff's Office, junto con otras entidades como la Oficina del Sheriff del Condado de Jackson, la Policía de Lucedale, la Patrulla de Carreteras de Mississippi y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, destacando un esfuerzo conjunto que permitió ubicar y capturar al fugitivo de manera efectiva.