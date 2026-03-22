ALERTA ROJA en Walmart de North Logan: una VIOLENTA PELEA en la gasolinera deja tres arrestados y una víctima menor de edad

Un grave episodio de violencia ocurrido en North Logan, Utah, ha generado gran atención tras una pelea registrada en la gasolinera del supermercado Walmart el pasado 1 de marzo. El incidente, que involucra a una víctima adolescente y a varios adultos jóvenes, terminó con tres personas detenidas y múltiples cargos penales, según reportó The Herald Journal, que describe el caso como un altercado de alta intensidad con agresiones reiteradas.

Tres personas fueron arrestadas tras una pelea en la gasolinera de Walmart en North Logan.

Violenta pelea en la gasolinera de Walmart deja tres arrestados y un menor de edad herido: ¿qué ocurrió?

De acuerdo con la investigación, el enfrentamiento habría iniciado tras conflictos previos ocurridos en la zona de Newton Reservoir, y escaló días después en la estación de servicio de North Logan. Las imágenes revisadas por la policía muestran a un menor de 16 años siendo derribado tras una serie de golpes y empujones, para luego ser atacado nuevamente cuando ya se encontraba en el suelo.

El detective Josh Kearl, del Departamento de Policía de North Park, señaló que incluso el padre del menor fue agredido durante la trifulca, sufriendo golpes y patadas en distintas partes del cuerpo. Según los reportes, otro joven implicado habría continuado con los ataques de forma reiterada, mientras un tercer participante también intervino en la pelea.

Arrestos, cargos y consecuencias tras el incidente en el Walmart de North Logan

Las autoridades identificaron a los presuntos implicados como Jayden Douglas Green (20), Cayleb Michael Jensen (19) y Joshua Bingham (18), residentes de distintas localidades como North Ogden y Garland. Todos enfrentan múltiples cargos, que incluyen agresión, disturbios y abuso infantil, con distintos niveles de gravedad según su presunta participación.

Green es el señalado con los cargos más severos, incluidos abuso infantil agravado y agresión grave. Jensen y Bingham también enfrentan imputaciones por agresiones físicas y participación en el desorden violento. Las lesiones reportadas incluyen contusiones faciales, traumatismos craneales y fracturas de costillas, aunque el estado exacto de las víctimas no ha sido completamente detallado.

Según la investigación citada por The Herald Journal, el caso sigue en desarrollo y no se descarta la participación de un menor adicional en el altercado. El informe policial también indica que, por ahora, no existen evidencias de vínculos con pandillas. En palabras del propio medio: "tres personas se enfrentan ahora a cargos derivados de una pelea", lo que refleja la magnitud del caso que ha sacudido a la comunidad de North Logan.