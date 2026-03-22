ALERTA por trampa mortal en Walmart: hombre atrajo a su padrastro con una mentira a la tienda y le DISPARÓ FATALMENTE en la cabeza

Un violento caso ocurrido en un Walmart de Columbus ha generado conmoción en Estados Unidos, luego de que un hombre admitiera haber engañado a su padrastro para llevarlo a la tienda con el pretexto de hacer una compra y, una vez allí, dispararle mortalmente en la cabeza y el pecho. El hecho, ocurrido en mayo de 2025, terminó siendo clasificado como homicidio en segundo grado tras un acuerdo judicial, según reportes policiales y medios locales.

El sospechoso, Manuel Alejandro Mesa Cabrera, de 25 años, se entregó en la policía de Columbus.

Hombre atrajo a su padrastro con una mentira a un Walmart en Columbus y le disparó mortalmente en la cabeza

De acuerdo con el Departamento de Policía de Columbus, el incidente fue reportado alrededor de las 18:20 horas del 27 de mayo de 2025, cuando se alertó sobre un tiroteo dentro de un establecimiento de Walmart EE. UU. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a un hombre gravemente herido en el suelo, con impactos de bala en el pecho.

El capitán Doug Molczyk explicó que los agentes intentaron salvarle la vida en los primeros minutos críticos mientras llegaban los servicios de emergencia, aunque las heridas resultaron mortales. La víctima fue identificada como Anhil David Mirabal Hernández, de 42 años. El responsable, su hijastro de 25 años, identificado como Manuel Alejandro Mesa Cabrera, se entregó poco después del ataque y confesó ser el autor del crimen.

Confesión, antecedentes y acuerdo de culpabilidad

Según la investigación, el agresor engañó a su padrastro con el pretexto de que necesitaba ayuda para encontrar un repuesto para su vehículo, logrando que ambos se dirigieran a un Walmart EE. UU. Una vez en el estacionamiento, el joven utilizó una pistola Smith & Wesson de 9 mm para dispararle en la cabeza y en el pecho, provocándole la muerte de forma inmediata.

Las autoridades también revelaron que el acusado había sido diagnosticado con esquizofrenia, aunque no seguía tratamiento médico ni tomaba medicación. Además, habría reconocido haber tenido pensamientos violentos durante al menos uno o dos años antes del ataque, el cual habría planeado con varios días de anticipación.

Tras su detención, el propio Mesa Cabrera admitió que decidió entregarse porque, según dijo, "sabía que lo iban a arrestar". En el proceso judicial, inicialmente se declaró no culpable, pero finalmente llegó a un acuerdo con la fiscalía. En marzo, aceptó su responsabilidad y se declaró culpable de asesinato en segundo grado y posesión de un arma de fuego para la comisión de un delito grave.

Sobre el caso, WKRC Local 12 informó textualmente: "el sospechoso se entregó a las autoridades poco después del tiroteo y confesó haber disparado a su padrastro".