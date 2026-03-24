MÁXIMA ALERTA por rescate en Walmart: CAYÓ DEL TECHO a plena luz del día y terminó movilizando a la policía

Un inusual incidente ocurrido en un establecimiento de Walmart Estados Unidos generó una rápida movilización de autoridades y especialistas en fauna silvestre, luego de que una cría de búho cayera desde una estructura elevada durante el día. El caso, que llamó la atención por su naturaleza y desenlace, terminó reuniendo a dos hermanos búho en un centro especializado, donde ahora reciben atención antes de ser reintroducidos a su hábitat natural.

El rescate de un búho en un Walmart de Estados Unidos activa protocolos de emergencia animal

De acuerdo con el reporte oficial, el Departamento de Policía de Lafayette recibió una alerta tras la caída de un polluelo de búho que había nacido en un nido construido dentro del área de jardinería de un Walmart Estados Unidos. Debido a la altura en la que se encontraba el nido, los agentes determinaron que no era seguro ni viable devolver al ave a su ubicación original.

Ante esta situación, el pequeño búho fue trasladado a un centro de rehabilitación de aves rapaces, donde especialistas realizaron una evaluación completa para descartar lesiones. El objetivo es asegurar su recuperación total antes de considerar su liberación en el entorno natural de la zona. Además, las autoridades confirmaron que el nido en cuestión albergaba a más de una cría, lo que explica la posterior intervención de los rescatistas y el seguimiento del caso.

Búhos se desploman desde el techo de Walmart.

Dos hermanos búho son reunidos en un centro de rehabilitación de vida silvestre

El hecho tomó un giro positivo cuando se conoció que otro polluelo de búho había sido encontrado en el mismo sector un día antes por un ciudadano, quien también lo trasladó al mismo centro de atención. Gracias a esta coincidencia, ambos ejemplares, hermanos entre sí, lograron reunirse nuevamente bajo cuidado profesional.

Según declaraciones recogidas por 9NEWS, las autoridades señalaron: "Ahora, al menos los pequeños hermanos búho están juntos. Ninguno resultó herido en sus caídas. Ambos recibirán atención hasta que estén lo suficientemente maduros para ser liberados".

Este reencuentro representa un resultado favorable dentro de un caso que inicialmente generó preocupación, pero que terminó con ambos animales en buenas condiciones y bajo supervisión especializada. Por el momento, los dos búhos permanecerán en el centro de rehabilitación hasta alcanzar el nivel de desarrollo necesario que les permita regresar de forma segura a su entorno natural.