- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Selección Peruana
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA ROJA en EE. UU.: a partir de abril, recortarán casi 70 puestos de trabajo en este estado y este es su impacto en los empleados
Blue Shield de California, en Estados Unidos, confirmó que despedirá a un número significativo de trabajadores en abril. ¿Cuál es la principal razón?
¡Mucha atención! Recientemente, Blue Shield of California anunció la reducción de cerca de 70 empleos en diversas localidades del estado apenas empiece el próximo mes, impactando a trabajadores en los condados de El Dorado, Sacramento y San Joaquín. Según una información enviada bajo la Ley WARN al Departamento de Desarrollo del Empleo estatal, estos despidos se implementarán a partir del 8 de abril. AQUÍ más detalles.
PUEDES VER: ALERTA ROJA, inmigrantes latinos en EE. UU.: estos extranjeros quedarán sin LICENCIA de conducir a partir de esta fecha y por esta razón
A partir de abril, recortarán casi 70 puestos de trabajo en este estado y este es su impacto en los empleados
‘KCRA’ y otros portales internacionales compartieron información sobre el representante de Blue Shield of California (plan de salud sin fines de lucro), quien informó que los despidos representan menos del 1% de su personal total en esta zona de EE. UU.
Según informes, en el condado de El Dorado, se verán afectados 12 puestos, mientras que en Sacramento se eliminarán seis y en San Joaquín, 17.
La empresa señaló que realiza ajustes en su plantilla de manera regular, adaptándose a las necesidades del negocio, lo que implica reducir personal en algunas áreas y aumentar en otras, todo esto mientras continúa su proceso de crecimiento y transformación.
Asimismo, la compañía aseguró que brindará apoyo a los empleados afectados, incluyendo indemnizaciones por despido para aquellos que no permanezcan en la organización.
¿Qué es Blue Shield y por qué es importante en EE. UU.?
Escudo Azul de California, conocido también por Blue Shield, es una organización de salud sin fines de lucro que proporciona acceso a servicios médicos de alta calidad y a precios accesibles en el estado.
Como miembro de la Blue Shield Association, la entidad ofrece seguros de salud para individuos y familias, así como planes a través de Covered California, Medicare y Medi-Cal. Su principal fortaleza radica en una extensa red de médicos y hospitales, lo que garantiza a sus afiliados una atención integral y variada.
- 1
ALERTA MÁXIMA para inmigrantes en Florida: Ron DeSantis RECHAZA dar ciudadanía a indocumentados que no cumplan con esta norma
- 2
ALERTA ROJA para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: el DHS sancionará con MILLONARIA MULTA a las personas que no cumplan con esta orden
- 3
ALERTA ROJA en Walmart de North Logan: una VIOLENTA PELEA en la gasolinera deja tres arrestados y una víctima menor de edad
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90