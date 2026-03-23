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ALERTA ROJA en EE. UU.: a partir de abril, recortarán casi 70 puestos de trabajo en este estado y este es su impacto en los empleados

Blue Shield de California, en Estados Unidos, confirmó que despedirá a un número significativo de trabajadores en abril. ¿Cuál es la principal razón?

Melanni Miranda
A partir de abril, recortarán casi 70 puestos de trabajo en este estado y este es su impacto en los empleados.
A partir de abril, recortarán casi 70 puestos de trabajo en este estado y este es su impacto en los empleados. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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¡Mucha atención! Recientemente, Blue Shield of California anunció la reducción de cerca de 70 empleos en diversas localidades del estado apenas empiece el próximo mes, impactando a trabajadores en los condados de El Dorado, Sacramento y San Joaquín. Según una información enviada bajo la Ley WARN al Departamento de Desarrollo del Empleo estatal, estos despidos se implementarán a partir del 8 de abril. AQUÍ más detalles.

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A partir de abril, recortarán casi 70 puestos de trabajo en este estado y este es su impacto en los empleados

‘KCRA’ y otros portales internacionales compartieron información sobre el representante de Blue Shield of California (plan de salud sin fines de lucro), quien informó que los despidos representan menos del 1% de su personal total en esta zona de EE. UU.

Según informes, en el condado de El Dorado, se verán afectados 12 puestos, mientras que en Sacramento se eliminarán seis y en San Joaquín, 17.

La empresa señaló que realiza ajustes en su plantilla de manera regular, adaptándose a las necesidades del negocio, lo que implica reducir personal en algunas áreas y aumentar en otras, todo esto mientras continúa su proceso de crecimiento y transformación.

Asimismo, la compañía aseguró que brindará apoyo a los empleados afectados, incluyendo indemnizaciones por despido para aquellos que no permanezcan en la organización.

¿Qué es Blue Shield y por qué es importante en EE. UU.?

Escudo Azul de California, conocido también por Blue Shield, es una organización de salud sin fines de lucro que proporciona acceso a servicios médicos de alta calidad y a precios accesibles en el estado.

Como miembro de la Blue Shield Association, la entidad ofrece seguros de salud para individuos y familias, así como planes a través de Covered California, Medicare y Medi-Cal. Su principal fortaleza radica en una extensa red de médicos y hospitales, lo que garantiza a sus afiliados una atención integral y variada.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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