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MÁXIMA ADVERTENCIA para ciudadanos e inmigrantes en EE. UU.: DESPIDOS MASIVOS llegan por correo electrónico y la razón genera alarma entre millones de trabajadores
Millones de trabajadores estadounidenses e inmigrantes reciben despidos por correo electrónico debido a la expansión de la IA y la automatización en grandes empresas.
Millones de trabajadores en Estados Unidos se enfrentan a una nueva amenaza laboral: despidos masivos que llegan por correo electrónico, impulsados por la adopción de inteligencia artificial (IA) y automatización en grandes empresas. Ciudadanos estadounidenses e inmigrantes por igual sienten la incertidumbre, ya que la misma tecnología que antes ayudaba a agilizar tareas ahora reemplaza puestos completos.
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Compañías como Pinterest, Dow y Amazon ya han implementado recortes históricos, eliminando más de 30.000 empleos corporativos en el último año, bajo la justificación de mejorar la eficiencia y reducir costos mediante la automatización. Este fenómeno marca un precedente sin igual en la historia del mercado laboral estadounidense.
Despidos por correo electrónico y su impacto
Lo alarmante es que muchas de estas notificaciones llegan directamente por correo electrónico, generando pánico instantáneo entre los trabajadores. En algunas empresas, los empleados descubren su despido al abrir su bandeja de entrada, un método que refleja la rapidez con la que la IA y la automatización pueden transformar el panorama laboral.
Despidos masivos por correo electrónico generan alarma en EE. UU.
Estudios, como los de Forrester, proyectan que para 2030 el 6,1% de los empleos en EE.UU. desaparecerá por la automatización y la IA, lo que equivale a más de 10 millones de puestos de trabajo. Empresas como IBM han reemplazado cientos de empleados de recursos humanos por IA, eliminando aproximadamente 8.000 puestos, mientras que Klarna redujo su plantilla de 7.000 a 3.000 empleados.
Cómo proteger tu empleo ante la IA
Aunque muchas empresas no eliminan completamente puestos de trabajo, la automatización de tareas y la reducción de plantillas se han convertido en la nueva norma. Esta realidad obliga a los trabajadores a adaptarse rápidamente, actualizar sus conocimientos y formarse en tecnologías emergentes si desean seguir siendo relevantes en un mercado laboral cada vez más dominado por la inteligencia artificial. La competencia ya no depende solo de la experiencia previa, sino de la capacidad de manejar herramientas digitales y procesos automatizados.
Aprender a utilizar la IA a tu favor es hoy una cuestión de supervivencia profesional. Los perfiles con habilidades en automatización, programación y gestión tecnológica tienen mayores posibilidades de mantener empleos estables o acceder a nuevas oportunidades, mientras quienes no se actualizan enfrentan un riesgo real de desplazamiento. La expansión de la IA y los despidos masivos por correo electrónico no son un escenario futuro: son una amenaza inmediata que impacta a millones de trabajadores en EE. UU., y la clave para sobrevivir es adaptarse, capacitarse y convertirse en indispensable en esta nueva era laboral.
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