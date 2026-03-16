No entres en pánico ante ICE, inmigrante: esta APP sabe qué hacer por ti durante una REDADA en EE. UU. ¿Qué es MiSignal?

Con el aumento de las redadas migratorias en Estados Unidos, muchos inmigrantes enfrentan la incertidumbre de no saber cómo actuar si son detenidos por el ICE. Para brindar seguridad y comunicación inmediata, existe MiSignal, una aplicación gratuita que permite a los detenidos enviar alertas de emergencia a familiares y abogados. Según N+ Univision, la app ayuda a "no quedar incomunicado" durante un arresto migratorio.

MiSignal permite a inmigrantes enviar alertas automáticas si son detenidos.

MiSignal: la app de emergencia para inmigrantes detenidos por ICE

MiSignal fue creada por el emprendedor venezolano César Jaimes con el propósito de ofrecer un sistema rápido de alertas para inmigrantes. La idea surgió al observar que muchas personas detenidas por el ICE o la policía permanecen sin comunicación "durante horas, días o incluso semanas", explica N+ Univision.

Cuando una persona es arrestada, lo primero que hacen las autoridades es confiscar su teléfono móvil. Esto deja a los detenidos sin la posibilidad de avisar a sus familiares o abogados, situación que puede complicar su proceso legal y aumentar su ansiedad. MiSignal resuelve este problema con un método seguro y eficiente de notificación inmediata.

¿Cómo funciona MiSignal y cómo se envían alertas durante una redada migratoria?

El uso de MiSignal es sencillo y está diseñado para situaciones críticas. Antes de cualquier emergencia, los usuarios registran en la app:

Contactos de familiares o personas de confianza.

Información de un abogado de inmigración, si se tiene.

Documentos importantes y datos personales básicos.

Si ocurre una detención por el ICE, basta con presionar el botón de emergencia, y la aplicación enviará automáticamente:

La ubicación del usuario (solo en ese momento, sin monitoreo constante).

Una alerta sobre la posible detención.

Información clave para que familiares y abogados puedan actuar de inmediato.

El creador aclara que MiSignal "no muestra la ubicación de operativos migratorios ni de agentes de inmigración", garantizando privacidad y seguridad mientras ayuda a proteger a los inmigrantes. Con esta app, los inmigrantes en Estados Unidos cuentan con un recurso confiable para alertas de emergencia, manteniéndose conectados con su red de apoyo y evitando quedar incomunicados durante una redada migratoria.