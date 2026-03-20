¡Aviso importante! Recientemente, se ha confirmado una medida que afectará de manera directa a miles de familias inmigrantes que dependen del transporte para cubrir sus necesidades básicas en EE. UU. Muchos de ellos usan camiones, rutas o servicios de entrega para pagar el alquiler, enviar remesas a sus países de origen y mantener su día a día.

Por ello, es importante saber que, si trabajas en el sector del transporte o conoces a alguien involucrado, es necesario prestar atención a esta situación, pues se estima que ciertos conductores podrían verse amenazados en su principal fuente de ingresos. ¿Ya no podrán obtener licencias de conducir? ¿Qué restricciones deben tomar en cuenta?

EE. UU.: estos inmigrantes quedarán sin licencia de conducir a partir de esta fecha y por esta razón

Medios internacionales compartieron más detalles sobre la nueva regulación federal que está ocasionando un gran impacto en los conductores inmigrantes con licencia comercial. Y es que, esta última normativa, ha sido adoptada por el Departamento de Transporte de EE. UU., la cual se aplicará en esta semana.

EE. UU.: estos inmigrantes quedarán sin licencia de conducir a partir de esta fecha y por esta razón.

Es importante señalar que, a partir de ahora, las licencias no serán revocadas de manera inmediata. Se confirmó que los conductores inmigrantes latinos perjudicados perderán su licencia comercial (CDL) gradualmente, a medida que estas vayan expirando.

Por lo tanto, aquellos que cuenten con su documento vigente por uno o dos años más podrán continuar trabajando hasta que llegue la fecha de vencimiento, siguiendo el procedimiento habitual en el país.

¿Quiénes son los más perjudicados?

Esta medida ha llamado la atención en la comunidad inmigrante, en particular a numerosos latinos que han utilizado el volante como una vía para acceder al mercado laboral en la nación de Trump.

Se estima que alrededor de 200.000 conductores inmigrantes, en su mayoría con estatus legal y amplia experiencia en las carreteras del país, quedarían excluidos del sistema de licencias comerciales. Aquí, los que se verían perjudicados: