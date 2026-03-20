- Hoy:
- Partidos de hoy
- Grupo Universitario
- Grupo Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Grupo Cusco FC
- Cienciano vs FC Cajamarca
- ADT vs Melgar
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA ROJA, inmigrantes latinos en EE. UU.: estos extranjeros quedarán sin LICENCIA de conducir a partir de esta fecha y por esta razón
Más de 2000 inmigrantes en EE. UU. enfrentarán la pérdida de su licencia de conducir debido a cambios en las regulaciones estatales. ¿Qué deben hacer ahora?
¡Aviso importante! Recientemente, se ha confirmado una medida que afectará de manera directa a miles de familias inmigrantes que dependen del transporte para cubrir sus necesidades básicas en EE. UU. Muchos de ellos usan camiones, rutas o servicios de entrega para pagar el alquiler, enviar remesas a sus países de origen y mantener su día a día.
Por ello, es importante saber que, si trabajas en el sector del transporte o conoces a alguien involucrado, es necesario prestar atención a esta situación, pues se estima que ciertos conductores podrían verse amenazados en su principal fuente de ingresos. ¿Ya no podrán obtener licencias de conducir? ¿Qué restricciones deben tomar en cuenta?
PUEDES VER: ALERTA ROJA, inmigrantes y ciudadanos: IRS acudirá casa por casa de los que entreguen así su declaración de impuestos en EE. UU.
EE. UU.: estos inmigrantes quedarán sin licencia de conducir a partir de esta fecha y por esta razón
Medios internacionales compartieron más detalles sobre la nueva regulación federal que está ocasionando un gran impacto en los conductores inmigrantes con licencia comercial. Y es que, esta última normativa, ha sido adoptada por el Departamento de Transporte de EE. UU., la cual se aplicará en esta semana.
EE. UU.: estos inmigrantes quedarán sin licencia de conducir a partir de esta fecha y por esta razón.
Es importante señalar que, a partir de ahora, las licencias no serán revocadas de manera inmediata. Se confirmó que los conductores inmigrantes latinos perjudicados perderán su licencia comercial (CDL) gradualmente, a medida que estas vayan expirando.
Por lo tanto, aquellos que cuenten con su documento vigente por uno o dos años más podrán continuar trabajando hasta que llegue la fecha de vencimiento, siguiendo el procedimiento habitual en el país.
¿Quiénes son los más perjudicados?
Esta medida ha llamado la atención en la comunidad inmigrante, en particular a numerosos latinos que han utilizado el volante como una vía para acceder al mercado laboral en la nación de Trump.
Se estima que alrededor de 200.000 conductores inmigrantes, en su mayoría con estatus legal y amplia experiencia en las carreteras del país, quedarían excluidos del sistema de licencias comerciales. Aquí, los que se verían perjudicados:
- Los solicitantes de asilo.
- Los beneficiarios de programas como DACA.
- Las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS).
- Los refugiados.
- 1
ALERTA ROJA, inmigrantes y ciudadanos: IRS acudirá casa por casa de los que entreguen así su declaración de impuestos en EE. UU.
- 2
LAMENTABLE NOTICIA para inmigrantes trabajadores en EE. UU.: el DOL beneficia a empleadores y REDUCE SALARIOS a este grupo de personas
- 3
ALARMANTE NOTICIA para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: tribunal permite a ICE retomar estrategia de deportación ALTAMENTE CUESTIONADA
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90