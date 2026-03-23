¡Mucha atención! Recientemente, la gobernadora Jenniffer González Colón manifestó su oposición a cualquier iniciativa que pretenda revocar la licencia de conducir a personas mayores en EE. UU. La autoridad precisó que defenderá los derechos de este grupo y se comprometió a no respaldar propuestas que puedan afectar su movilidad y autonomía. ¿Beneficia a los inmigrantes?

EE. UU.: gobernadora rechaza medida que busca quitar licencias de conducir a estas personas

‘El Vocero’ y otros portales internacionales informaron sobre la decisión que tomó la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, quien rechazó de manera categórica cualquier iniciativa legislativa que busque revocar las licencias de conducir a personas mayores de 60 años.

EE. UU.: gobernadora rechaza medida que busca quitar licencias de conducir a estas personas.

En una conferencia de prensa, ofreció detalles sobre los esfuerzos para estabilizar la montaña que se encuentra junto a la autopista PR-52, a la altura del Monumento al Jíbaro Puertorriqueño. La primera ejecutiva aseguró públicamente que ha recibido numerosas inquietudes de ciudadanos en sus recientes visitas a San Germán, Añasco y Aguadilla.

Asimismo, aclaró que circula información falsa en las redes sociales, en las que afirma que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) está retirando las licencias a conductores mayores de 70 años. “Eso es completamente falso”, mencionó, añadiendo que muchos ancianos le han preguntado sobre esta supuesta medida.

Autoridades ofrecen servicios y más compromisos con estos conductores en EE. UU.

Vázquez Garced también comentó que todos los titulares de licencias de conducir en el país americano, independientemente de su edad, conservarán su derecho a conducir.

Además, destacó que su administración se compromete a ofrecer más servicios y recursos a la población de 60 años o más, prometiendo facilitar los trámites de renovación de licencias, incluso sin necesidad de cita previa.