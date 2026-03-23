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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Rochester Hills: reportan ARRESTO y GRAVE acusación contra hombre por exhibicionismo en establecimiento
Un hombre de Detroit, en EE. UU., se encuentra enfrentando cargos de exhibicionismo tras un incidente en un Walmart ubicado en Rochester Hills. ¿Qué pasó?
¡Atención! Recientemente, la fiscal del condado de Oakland, Karen D. McDonald, presentó cargos de exhibicionismo agravado contra Bryan DeAngelo May, un hombre de 32 años originario de Detroit, quien ocasionó gran preocupación en el establecimiento estadounidense. ¿Qué sucedió?
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Walmart: reportan arresto y grave acusación contra hombre por exhibicionismo en establecimiento
Según información de ‘midmichigannow.com’ y otros portales internacionales, se llevó un incidente de exhibición indecente en la sección de ropa femenina del Walmart de Rochester Hills, en EE. UU., donde un individuo, identificado como May, se mostró de manera inapropiada en el local.
Walmart: reportan arresto y grave acusación contra hombre por exhibicionismo en establecimiento.
Al respecto, el fiscal McDonald resaltó la importancia de la seguridad de las mujeres y las niñas al realizar compras, afirmando que “nadie debería tolerar este tipo de comportamiento”.
Asimismo, la autoridad instó a las víctimas a contactar a la policía, asegurando que este acto constituye un delito y que se buscará justicia para los responsables. La exhibición indecente agravada se clasifica como un delito menor grave, con penas que pueden alcanzar hasta 2 años de prisión y/o una multa de $2.000.
¿Por qué es tan importante Walmart en EE. UU.?
Walmart cumple un rol fundamental en Estados Unidos al ser el minorista más grande a nivel global y el principal empleador privado del país americano.
Su relevancia se debe a su estrategia de precios bajos, conocida como “Everyday Low Prices”, que no solo transforma los hábitos de consumo, sino que también impacta en la inflación y garantiza el acceso a productos necesarios para millones de familias.
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