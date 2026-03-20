ALERTA TOTAL en Walmart de Nueva Jersey: cliente es CONDENADO a 7 años de prisión tras BRUTAL ATAQUE en zona de autopago
Un cliente de Walmart en Vineland, Nueva Jersey, fue condenado a siete años de prisión tras agredir a un empleado durante un intento de robo en un área de autopago.
Un cliente de Walmart fue condenado a siete años de prisión luego de protagonizar un violento incidente en una zona de autopago en una tienda ubicada en Vineland, Nueva Jersey. El hecho ha encendido las alertas sobre la seguridad en tiendas con sistemas de self-checkout.
PUEDES VER: ALARMANTE NOTICIA para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: tribunal permite a ICE retomar estrategia de deportación ALTAMENTE CUESTIONADA
El agresor, identificado como Shawn C. Thomas, de 50 años, intentó salir del establecimiento sin pagar todos los productos de su carrito. La situación se tornó crítica cuando un trabajador lo confrontó, desencadenando una agresión de extrema violencia.
Brutal agresión tras intento de robo
De acuerdo con la investigación, el hombre pasó por las cajas de autopago sin completar correctamente la transacción. Al ser interceptado por un empleado, reaccionó de forma violenta y lo golpeó con tal fuerza que lo dejó inconsciente.
La víctima, de 56 años, sufrió graves lesiones, incluyendo una hemorragia cerebral y una conmoción. Las grabaciones de seguridad fueron determinantes para que las autoridades confirmaran el delito de agresión agravada en segundo grado, al que el acusado se declaró culpable y deberá cumplir al menos el 85% de su condena antes de poder optar la libertad condicional.
Preocupación por seguridad en el autopago
El caso ocurre en medio de cambios en el uso del autopago en supermercados en Estados Unidos. Grandes cadenas como Walmart y Target han comenzado a implementar restricciones, como limitar el número de productos para reducir robos.
Asimismo, empresas como Kroger o Amazon Fresh están apostando por nuevas tecnologías para mejorar el control en las compras. Sin embargo, algunas tiendas han optado por reducir o retirar estas cajas en ciertas zonas, priorizando la seguridad de empleados y clientes.
- 1
ALERTA ROJA para ciudadanos estadounidenses: ley que prohíbe a inmigrantes conducir camiones tendría un DURO EFECTO sobre su economía
- 2
ALARMANTE NOTICIA para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: tribunal permite a ICE retomar estrategia de deportación ALTAMENTE CUESTIONADA
- 3
ALERTA ROJA en Walmart de Orlando: VIDEO grabado con la cámara corporal de un agente muestra el DRÁSTICO DESENLACE de una confrontación
Notas Recomendadas
