ALERTA por AMENAZA de bomba en Walmart de Casper: DRAMÁTICA evacuación desata pánico total y masivo operativo policial en la zona, ¿qué informó la policía?

Walmart Supercenter de Casper vivió momentos de alta tensión tras una amenaza de bomba que obligó a evacuar de forma inmediata a decenas de clientes y trabajadores. La situación provocó nerviosismo mientras las autoridades activaban un amplio operativo de emergencia en el este de la ciudad.

El Departamento de Policía de Casper acudió rápidamente al lugar tras recibir el reporte cerca de las 19.35, desplegando agentes y personal de seguridad pública para controlar la situación. La prioridad fue proteger a la población y asegurar el perímetro ante el potencial riesgo.

Evacuación urgente y fuerte despliegue de seguridad

La amenaza de bomba en Casper desencadenó una evacuación total del establecimiento como medida preventiva. Clientes y empleados abandonaron el recinto en medio de la incertidumbre, mientras los equipos de emergencia acordonaban la zona para evitar riesgos.

Amenaza de bomba en Walmart de Casper provoca evacuación.

Durante el operativo, agentes especializados inspeccionaron el interior del Walmart Supercenter y sus alrededores en busca de cualquier objeto sospechoso. Las autoridades también solicitaron a la población mantenerse alejada del área mientras se desarrollaban las labores de seguridad.

¿Qué informó la policía tras el operativo?

Tras completar la revisión, el Departamento de Policía de Casper informó que no se encontraron dispositivos ni elementos peligrosos en el lugar. A pesar de ello, recalcaron que toda amenaza de bomba se atiende con el máximo nivel de respuesta para garantizar la seguridad pública.

Finalmente, la zona fue despejada y declarada segura para el público. Las autoridades señalaron que continuarán brindando información si surgen novedades, al tiempo que destacaron la importancia de actuar con precaución ante este tipo de incidentes.