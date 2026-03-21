ALERTA para clientes de Walmart en EE. UU.: CIERRAN varias sucursales en distintos estados y preocupa a miles por falta de víveres

Miles de clientes de Walmart en Estados Unidos enfrentan cambios inesperados en sus compras habituales, ya que varias sucursales están cerrando parcialmente durante el mes de abril. La medida, que abarca estados como Texas, Florida, Georgia, Oklahoma, Carolina del Sur y Luisiana, busca implementar remodelaciones rápidas para modernizar los locales y mejorar la experiencia de compra.

Aunque las farmacias y gasolineras permanecerán abiertas, los compradores temen quedarse sin acceso a víveres y productos esenciales durante las cuatro semanas que durarán los cierres parciales. La compañía asegura que las remodelaciones permitirán pasillos más amplios y espacios más organizados, pero la interrupción temporal ya ha generado inquietud.

Cierran tiendas Walmart en EE. UU. y genera preocupación entre consumidores.

Tiendas afectadas y duración de los cierres

Entre las sucursales que experimentarán cierres parciales se encuentran Sachse y Killeen en Texas, así como tiendas en Pensacola, Bradenton y Deerfield Beach en Florida, Grovetown en Georgia, Ladson en Carolina del Sur, Prairieville en Luisiana y Edmond y Norman en Oklahoma. La elección de estos locales responde a la cercanía de otras tiendas Walmart para minimizar la incomodidad a los clientes.

Cada tienda permanecerá parcialmente cerrada por aproximadamente cuatro semanas, durante las cuales los compradores deberán adaptarse a la falta temporal de víveres y productos básicos. Walmart asegura que los espacios remodelados ofrecerán un ambiente más luminoso y pasillos reorganizados, aunque la incertidumbre sobre la disponibilidad de productos ha generado preocupación en la comunidad.

Impacto en los clientes y recomendaciones

El cierre parcial de varias sucursales afecta principalmente a quienes dependen de Walmart para adquirir alimentos, productos de limpieza y artículos de primera necesidad. Las familias y compradores regulares deberán planificar sus compras con anticipación o buscar alternativas en tiendas cercanas mientras duren las remodelaciones.

Expertos en consumo recomiendan mantenerse informados a través de los comunicados oficiales de Walmart, priorizar la compra de víveres esenciales y aprovechar los servicios de farmacia y gasolineras, que permanecerán operativos durante el cierre temporal.