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ALERTA para contribuyentes en EE. UU.: no presentar FORMULARIO CLAVE al IRS antes del 15 de abril puede generar multas de 5% mensual, hasta 25%

Si los contribuyentes en EE. UU. retrasan la entrega de documentación clave, podrían enfrentar sanciones acumulativas de hasta el 25% del impuesto adeudado.

Gabriela Zevallos
No presentar formulario clave antes del 15 de abril puede generar multas del IRS.
No presentar formulario clave antes del 15 de abril puede generar multas del IRS. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advierte a los contribuyentes en Estados Unidos que no presentar el Formulario 1040 junto con todos los comprobantes de ingresos y deducciones antes del 15 de abril de 2026 puede generar multas del 5% mensual, acumulables hasta un máximo del 25% del impuesto adeudado. Esta sanción se aplica de manera progresiva, por lo que cuanto más se retrase la presentación de impuestos, mayor será la penalización.

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Conocer la fecha límite y cumplir con los pasos para declarar impuestos correctamente es fundamental para evitar sanciones financieras. Presentar la declaración de impuestos 2025 a tiempo, reunir todos los documentos fiscales como W‑2, 1099, comprobantes de gastos médicos, educativos o donaciones, y, si es necesario, solicitar una prórroga del IRS, puede ayudar a reducir riesgos y garantizar que los impuestos se gestionen de forma segura y legal.

Fecha límite para declarar y riesgos de no cumplir

La fecha límite para presentar tu declaración de impuestos federales del año fiscal 2025 es miércoles 15 de abril de 2026. Si no cumples con este requisito, el IRS puede aplicar:

IRS

No presentar el Formulario 1040 antes del 15 de abril puede generar multas del IRS.

  • Multa por no presentar: 5% del impuesto adeudado por cada mes de retraso, hasta un máximo del 25%
  • Multa por no pagar: 0.5% mensual sobre impuestos pendientes

Estas sanciones se acumulan rápidamente si no se actúa a tiempo. “El incumplimiento puede generar un aumento significativo de la deuda tributaria”, señala el IRS en su guía oficial.

Pasos esenciales para presentar tu declaración

Verifica si debes declarar

  • Evalúa ingresos, estado civil y tipo de ingreso
  • Incluso si no estás obligado, declarar puede permitir recibir reembolsos o créditos

Reúne tus documentos

  • Formularios de ingresos: W‑2, 1099
  • Información personal: SSN o ITIN, dependientes
  • Comprobantes de deducciones o créditos: gastos médicos, educación, donaciones, intereses hipotecarios

Elige cómo declarar

  • Por tu cuenta usando software de impuestos
  • Programas gratuitos del IRS (Free File o voluntarios certificados)
  • Con un profesional de impuestos (CPA, enrolled agent)
  • En papel, llenando el Formulario 1040

Completa y envía el Formulario 1040

  • Ingresa datos personales, ingresos, deducciones y créditos
  • Revisa si corresponde pago o reembolso
  • Envía electrónicamente para mayor rapidez o por correo

Paga si debes impuestos

  • En línea, transferencia, tarjeta, cheque o giro postal
  • Si no puedes pagar todo, solicita un plan de pagos con el IRS

Guarda copias

  • Conserva declaración y comprobantes por 3 a 7 años

Qué hacer si no llegas al 15 de abril

Si no puedes presentar tu declaración antes del 15 de abril de 2026, solicita una prórroga mediante el Formulario 4868, lo que te dará hasta octubre de 2026 para declarar. Ten en cuenta que la prórroga no exime del pago de impuestos adeudados, solo retrasa la presentación y ayuda a reducir multas por declaración tardía.

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