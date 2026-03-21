¡Atención! Recientemente, la Fiscalía del Condado de Will, en Estados Unidos, optó por presentar tres cargos de agresión con agravantes contra Marcell Jarvis, quien reside en el oeste de Joliet. Esta complicada decisión se dio en relación a un incidente que involucró un arma de fuego en la tienda Walmart situada en 2424 West Jefferson Street. Estos hechos sucedieron el 11 de julio del 2025.

Walmart de la calle Jefferson: reportan incidente con arma de fuego y 3 cargos por agresión

‘Patch’ y otros portales internacionales compartieron más detalles sobre la denuncia que ha sido presentada contra Jarvis, quien supuestamente amenazó a un hombre al apuntarle con una pistola negra, ocasionando en la víctima un temor razonable de ser agredido.

Asimismo, según los informes, a esta persona se le imputa un segundo cargo de agresión con agravantes, en el que se alega que también apuntó con la misma arma a una mujer, provocando en ella un temor similar.

Walmart de la calle Jefferson: reportan incidente con arma de fuego y 3 cargos por agresión.

El tercer delito mencionado en la denuncia involucra a Jarvis exhibiendo una réplica de pistola negra en el establecimiento Walmart, ubicado en 2424 West Jefferson Street. Este alarmante hecho causó que un hombre se mostrara temeroso y vulnerable por su seguridad.

Al respecto, y con el paso de los meses, policía de Joliet procedió con la detención de Jarvis. En su momento, un juez del condado de Will le envió una citación para que se presente en el tribunal, el cual se dio el 11 de septiembre en la sala 302.

¿Qué hacer frente a una situación preocupante en una tienda Walmart?

Ante una situación alarmante en Walmart, es necesario primero priorizar tu seguridad y registrar todos los detalles. Informa de inmediato al gerente de la tienda sobre lo ocurrido. Asegúrate de recopilar evidencia, como fotografías, videos y recibos, que respalden tu reporte.

Además, debes comunicar sobre el incidente a través de la Línea de Ética de Walmart para garantizar que se tomen las medidas adecuadas.