¡Atención! Los servicios de emergencia de esta zona de EE. UU. atendieron un accidente múltiple que fue reportado en horas de la mañana de este sábado 21 de marzo, en las cercanías de un Walmart. Esta información fue compartida recientemente por los representantes del Departamento de Bomberos de Potsdam.

Walmart: reportan grave choque entre dos vehículos cerca al establecimiento, ¿hubo heridos?

Según información en línea del departamento en mención y ‘Nortcountrynow’, todos los bomberos de Potsdam, junto con los servicios de rescate y un vehículo policial del condado de St. Lawrence, respondieron de inmediato ante un posible accidente de tráfico que involucraba entre dos y tres vehículos.

La intervención se realizó a las 10:30 de la mañana de hoy, cuando las autoridades llegaron al lugar y hallaron un automóvil fuera de la carretera y otro averiado en la calzada, cerca a la tienda Walmart.

Walmart: reportan grave choque entre dos vehículos cerca al establecimiento.

Mediante los informes, se conoció que los bomberos se encargaron de estabilizar los autos y gestionar el tráfico en la zona, mientras que los servicios de rescate brindaron atención a los heridos. En la operación participaron las unidades de rescate 14 y 30.

Las actividades del Departamento de Bomberos de Potsdam se reanudaron a las 12.23 p. m., esto luego de la finalización de las labores en el lugar del incidente.

¿Qué tan importante es Walmart en EE. UU.?

Bajo este contexto, te compartimos que Walmart se ha convertido en el mayor minorista y empleador privado en EE. UU. Con cerca de 11.000 tiendas en todo el mundo, principalmente en el país, la compañía reporta ingresos trimestrales que superan los miles de millones de dólares en 2026.

Para mantener su competitividad frente a Amazon, Walmart ha intensificado su enfoque en la expansión del comercio electrónico y en ofrecer precios accesibles a sus clientes.