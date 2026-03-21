Conducir de manera serena hacia el trabajo o la escuela se ha convertido en una necesidad esencial. Para quienes son inmigrantes en Estados Unidos, es necesario resaltar que, para el año 2026, un total de 18 estados, junto con el Distrito de Columbia, ofrecerán la posibilidad de obtener una licencia de conducir o una Tarjeta de Autorización de Manejo (DAC), sin considerar el estatus migratorio de la persona.

Cabe precisar que esta medida evidencia un avance significativo en la inclusión y el acceso a derechos básicos para la comunidad migrante. A continuación, lo que debes saber.

Conoce cuáles son los 19 estados de EE. UU. que permiten obtener una licencia de conducir en este 2026

‘Conexión Migrante’ y otros portales internacionales compartieron información valiosa para los extranjeros. Si resides en alguno de los estados mencionados en las siguientes líneas, tienes diversas alternativas para obtener un permiso de manejo:

En California , por ejemplo, se encuentra disponible la licencia AB-60.

, por ejemplo, se encuentra disponible la licencia AB-60. En Nueva York solo es necesario presentar una declaración jurada si no cuentas con un número de Seguro Social.

solo es necesario presentar una declaración jurada si no cuentas con un número de Seguro Social. En Illinois se ofrece la Licencia de Visitante Temporal (TVDL).

se ofrece la Licencia de Visitante Temporal (TVDL). En Colorado , es necesario solicitar un ITIN y realizar los exámenes de manejo correspondientes.

, es necesario solicitar un ITIN y realizar los exámenes de manejo correspondientes. En Massachusetts se ha abierto su trámite desde junio de 2023.

se ha abierto su trámite desde junio de 2023. En Minnesota se ha ampliado la elegibilidad para todos los residentes desde octubre de 2023.

se ha ampliado la elegibilidad para todos los residentes desde octubre de 2023. En New Jersey , la obtención de la licencia es posible con una declaración jurada desde 2021.

, la obtención de la licencia es posible con una declaración jurada desde 2021. En Maryland , puedes utilizar tu ITIN para iniciar el proceso.

, puedes utilizar tu ITIN para iniciar el proceso. En Oregon no exige pruebas de residencia legal desde 2015.

no exige pruebas de residencia legal desde 2015. En Nuevo México se otorga licencias con ciertas restricciones de identificación.

se otorga licencias con ciertas restricciones de identificación. En Virginia se requiere un comprobante de pago de impuestos y un año de residencia.

se requiere un comprobante de pago de impuestos y un año de residencia. En Washington , solo es necesaria una declaración jurada sobre el Seguro Social.

, solo es necesaria una declaración jurada sobre el Seguro Social. En Washington D.C . se permite el trámite sin necesidad de un número de Seguro Social.

. se permite el trámite sin necesidad de un número de Seguro Social. En Hawái ofrece acceso universal sin requisitos migratorios adicionales.

ofrece acceso universal sin requisitos migratorios adicionales. En Georgia, a diferencia de otros estados, solo se puede obtener la licencia si se tiene un estatus migratorio regular, como una visa, una Green Card o asilo.

Conoce cuáles son los 19 estados de EE. UU. que permiten obtener una licencia de conducir en este 2026.

Otros estados que te dan otras tarjetas de privilegio y de importancia en EE. UU.

Cabe precisar que otros estados de EE. UU. han implementado documentos específicos para la conducción en lugar de las licencias estándar, aunque estos no son válidos como identificación oficial. AQUÍ los otros estados:

En Nevada y Utah , se emiten Documentos de Autorización de Conducción (DAC), los cuales no pueden ser utilizados para acceder a beneficios estatales ni para realizar trámites federales.

, se emiten Documentos de Autorización de Conducción (DAC), los cuales no pueden ser utilizados para acceder a beneficios estatales ni para realizar trámites federales. En tanto, en Delaware y Vermont ofrecen Documentos de Conducción Provisional (DPC), que están destinados exclusivamente para la conducción y no sirven como medio de identificación personal.

Así puedes sacar una licencia siendo indocumentado

Para llevar a cabo los trámites en todos los estados del país americano, es necesario cumplir con ciertos requisitos. Primero, necesitarás un documento de identificación, como un pasaporte o una identidad consular vigente, que incluya tu nombre y edad.

Si bien, muchos estados exigen varias formas de identificación, el pasaporte es el que te proporcionará una mayor puntuación. Además, tendrás que presentar un comprobante de residencia en el estado donde realices la solicitud. También es necesario incluir un comprobante de tus declaraciones de impuestos y tu Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

No olvides también realizar el pago correspondiente por los costos de los trámites.