Miles de inmigrantes en Texas se beneficiaban del programa de alimentación más grande del estado (SNAP), el cual ha sido clave para garantizar la seguridad alimentaria de muchos hogares. No obstante, a partir de abril, se implementarán ciertas restricciones que afectarán la elegibilidad y el acceso a estos recursos. ¿Quiénes serán los perjudicados?

Cabe precisar que estas modificaciones buscan ajustar el sistema a las necesidades actuales, pero también generan preocupación entre quienes dependen de este apoyo para su sustento diario. AQUÍ todo lo que debes saber.

EE. UU.: a partir de abril, estos beneficiarios se verán afectados con las nuevas restricciones de SNAP

‘Ecoportal.net’ y otros portales webs se refirieron sobre la reciente modificación en el programa SNAP, conocido popularmente como la tarjeta Lone Star, que impacta a más de tres millones de beneficiarios que dependen de este apoyo para su alimentación.

Y es que, según los informes, a partir del 1 de abril, el Departamento de Health and Human Services implementará restricciones que limitarán de gran manera los productos que se pueden adquirir, lo que se reflejará a la hora de pagar en los supermercados.

EE. UU.: a partir de abril, estos beneficiarios se verán afectados con las nuevas restricciones de SNAP.

El estado de EE. UU. justifica esta medida como un esfuerzo por fomentar hábitos alimenticios más saludables entre la población. Entre las sorpresas más notables, resalta que, a partir de aquella fecha, ya no será posible adquirir dulces, chicles ni bebidas azucaradas con la tarjeta Lone Star.

Además de ello, cualquier bebida que contenga 5 gramos o más de azúcar añadido será rechazada en el punto de venta. De igual forma, las frutas cubiertas de chocolate, pasas dulces y frutos secos con caramelo también quedarán fuera de la lista de compras permitidas.

¿Qué es lo que se busca con estas restricciones?

Bajo este contexto, el objetivo principal que resalta el programa alimentario es que utilices tu beneficio exclusivamente en productos frescos como carnes, leche, huevos y vegetales que provengan directamente del campo. Se busca priorizar estos alimentos, dejando de lado los antojos dulces si deseas que tu saldo sea suficiente.

La estrategia en mención promueve la selección de opciones menos procesadas, lo que puede dar como resultado un impacto positivo en la salud de tu familia.