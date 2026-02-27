- Hoy:
ALERTA ROJA, inmigrantes en EE. UU.: ARRESTAN A VOLUNTARIOS que acompañan a extranjeros a la corte de San Diego
Un día acompañando a inmigrantes en la corte federal de San Diego terminó con arrestos, dejando a los voluntarios preocupados y confundidos sobre sus derechos.
Voluntarios que apoyan a inmigrantes en la corte federal del centro de San Diego fueron detenidos y recibieron citaciones por presunto merodeo y por no acatar instrucciones de oficiales federales, según informaron a Telemundo 20 dos de los afectados. Lo que debía ser un día normal de observación se convirtió en un incidente que generó confusión y preocupación entre quienes realizan este tipo de labor humanitaria.
PUEDES VER: LAMENTABLE NOTICIA para solicitantes de asilo en EE. UU.: USCIS propone SUSPENDER documento clave con fuertes implicaciones
Arrestan a voluntarios que asisten a inmigrantes en la corte de San Diego
Patrick Corrigen, uno de los voluntarios arrestados, compartió con Telemundo 20 la citación que recibió y explicó: "Fui citado junto a otros voluntarios por incumplir indicaciones e instrucciones de un oficial federal". Corrigen realiza labor voluntaria tres días a la semana acompañando a inmigrantes y asegura que siempre sigue las normas de la corte. "Nos pusieron contra una pared y nos dijeron que no nos moviéramos", relató.
El voluntario detalló que oficiales de los Servicios de Protección Federal, dependientes del Departamento de Seguridad Nacional, los acusaron de merodear y les indicaron que debían retirarse, a menos que tuvieran algún trámite pendiente en la corte.
Otro voluntario, Robert Kovelman, quien ha sido observador durante meses, coincidió en que la situación fue inesperada: "Como lo he hecho por muchos meses ya", dijo, señalando que cuestionaron a los oficiales sobre posibles cambios en las reglas de observación, pero no recibieron explicación alguna. "No nos mostraron nada y nos dijeron que no es su trabajo explicarnos", agregó Kovelman.
Implicaciones legales y posibles acciones futuras de los voluntarios
Según Kovelman, la negativa de los oficiales a aclarar la situación resulta "ridícula", ya que considera que los voluntarios tienen derecho a estar en un edificio federal. Telemundo 20 contactó al Departamento de Seguridad Nacional para preguntar si las normativas sobre observadores en la corte han cambiado, pero no obtuvo respuesta inmediata.
Los voluntarios sospechan que el arresto podría formar parte de un esfuerzo por limitar la presencia de personas que documentan y graban las detenciones dentro del tribunal. El grupo afectado planea impugnar las citaciones en la corte para obtener claridad sobre las reglas vigentes y garantizar su derecho a observar los procesos judiciales.
