¿NO MÁS licencias de conducir para inmigrantes indocumentados? Donald Trump propone la 'Ley Dalilah' para PROHIBIRLAS

La propuesta del presidente Donald Trump de eliminar la posibilidad de que inmigrantes sin estatus legal obtengan licencias de conducir comerciales reavivó el debate político en Estados Unidos. En un ambiente parlamentario marcado por tensiones, divisiones y protestas de legisladores demócratas, Trump presentó su iniciativa, denominada 'Ley Dalilah', argumentando que reforzaría la seguridad pública y daría respuesta a un trágico accidente de tráfico ocurrido el año pasado. La información principal fue reportada por CNN en Español.

Trump propone la 'Ley Dalilah' que prohíbe licencias de conducir comerciales a inmigrantes indocumentados en EE. UU.

Durante su mensaje sobre el estado del país, Donald Trump puso especial énfasis en la inmigración como tema central y exhortó al Congreso a aprobar una legislación que impida a los estados emitir licencias comerciales a inmigrantes que no cuenten con documentación legal válida.

Según reportó CNN en Español, Trump afirmó: "Esta noche, pido al Congreso que apruebe lo que llamaremos la 'Ley Dalilah', que prohíbe a cualquier estado otorgar licencias de conducir comerciales a inmigrantes indocumentados".

El mandatario aludió además a un accidente ocurrido en 2024, en el que una niña de cinco años resultó gravemente herida tras ser atropellada por una camioneta pesada, vinculando ese hecho con la necesidad de restringir este tipo de permisos de conducción. Trump también insistió en que una inmigración "sin restricciones" contribuye al aumento de los costos de los seguros y de las facturas médicas, además de, según él, agravar los peligros en las carreteras.

Trump busca impedir licencias a inmigrantes indocumentados con la 'Ley Dalilah'.

Reacciones políticas y posibles impactos en el transporte y la economía

La presentación de esta iniciativa tuvo lugar en un Congreso marcado por protestas y absentismo de miembros demócratas. CNN en Español reportó que el representante demócrata Al Green fue expulsado tras protestar, y que más de dos docenas de legisladores optaron por no asistir al mensaje presidencial.

Ante esto, figuras demócratas como la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, y el senador por California, Alex Padilla, cuestionaron la relevancia y el enfoque de la propuesta de Trump, señalando que las políticas migratorias requieren soluciones más amplias y equitativas.

Críticos de la iniciativa han advertido que, en sectores como transporte y logística, que dependen en gran medida de conductores migrantes, una prohibición de licencias comerciales podría reducir la oferta de choferes, encarecer el transporte de mercancías y aumentar la presión inflacionaria sobre los bienes de consumo.