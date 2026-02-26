- Hoy:
Pablo Guede reveló si Kevin Quevedo no juega en Alianza Lima por indisciplina: "Me dolió"
Kevin Quevedo no viene teniendo mucha continuidad en Alianza Lima y Pablo Guede respondió si esto se debe a actos de indisciplina del jugador.
Una de las situaciones que más sorprende es la ausencia de Kevin Quevedo en la mayoría de partidos de Alianza Lima en este comienzo de temporada, esto principalmente porque el atacante había sido clave la anterior campaña, incluso marcando goles en partidos partidos. ¿Qué pasó?
Recordemos que Reimond Manco había revelado que 'Kevedinho' llegó tarde a un entrenamiento y este negó la afirmación con un mensaje calificando de "payaso" al exjotita. Esto fue lo que reveló el entrenador en una reciente entrevista.
"Kevin Quevedo no me llegó tarde nunca, nunca hizo una indisciplina conmigo, jamás. Eso es daño, no está bien. Después me preguntas por qué lo dejé fuera, él y yo lo sabemos. Cero indisciplina, llega temprano y entrena", dijo Guede para Modo Fútbol, que se emite en Linkeados.
Asimismo, el estratega contó que las ausencias de Quevedo se debe a que el jugador no estuvo en la pretemporada porque se lesionó y no está al ritmo de sus demás compañeros.
"No hizo la pretemporada, no hizo nada de pretemporada. A mí me dolio eso (los rumores de indisciplina), porque el chico está remando, porque tienes que meterte en este ritmo que juega el equipo sin haber tenido la preparación", agregó el DT.
Finalmente, Guede sostuvo que durante la paralización del torneo por los partidos de la selección peruana espera que tanto Quevedo como otros elementos encuentren su mejor versión.
"Kevin vamos a llegar hasta marzo, hasta la fecha FIFA, que ahí levantamos. Vamos a levantar a Kevin, a Gaibor, a Estrada, que no pudieron completar (la pretemporada)", culminó.
