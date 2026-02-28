Alianza Lima tendrá considerable 'ventaja' para salir campeón del Torneo Apertura 2026

El objetivo de Alianza Lima esta temporada es salir campeón de la Liga 1 2026 y acabar así con la hegemonía de Universitario de Deportes en el fútbol peruano. Para ello, el primer paso que deben dar los de Matute es llevarse el título del Torneo Apertura para al menos obligar a una final nacional en caso no se hagan con los dos trofeos del año. En ese sentido, los íntimos tienen una 'ventaja' sobre su eterno rival.

Como sabemos, los blanquiazules quedaron eliminados de la Copa Libertadores de forma totalmente inesperada tras perder 2-1 con 2 de Mayo en la Fase 1, lo que generó un sin fin de críticas por parte de su hinchada. Sin embargo, este desastre podría terminar beneficiando al conjunto dirigido por Pablo Guede debido a que ahora únicamente deben centrarse en el campeonato doméstico, por lo que tendrán menos desgaste físico.

Esto no ocurre con Universitario de Deportes, que deberá jugar la Fase de Grupos del certamen Conmebol y con ello tendrá que dividir en dos su plantel si quiere competir en ambos frentes. Ello terminará, quieran o no, provocando que la 'U' tenga más probabilidades de tropezar en la Liga 1 2026, sobre todo en el Torneo Apertura. Los merengues jugarán como mínimo seis partidos internacionales.

Alianza Lima busca salir campeón de la Liga 1 2026.

Por ello, Alianza Lima debe aprovechar esta 'ventaja' que tiene sobre su clásico rival y conseguir el máximo de puntos posibles para así salir campeón del fútbol peruano. Recordemos que, a falta del resultado con UTC en Cajamarca, los blanquiazules son líderes del campeonato nacional y Pablo Guede tiene la obligación de hacer que la situación no cambie.

Alianza Lima vs. UTC: hora y dónde ver

El partido entre Alianza Lima y UTC por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 iniciará a las 13.15 horas de este mismo sábado 28 de febrero. La transmisión estará a cargo de L1 MAX vía Movistar TV y, además, si quieres ver el encuentro totalmente online podrás hacerlo mediante Movistar Play en caso cuentes con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.