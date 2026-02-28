Corte de agua en Lima este domingo 1 de marzo: distritos afectados y horarios, según Sedapal

¡Un nuevo corte de agua se ha anunciado! Este nuevo mes empezará de una manera diferente para algunos ciudadanos de Lima, ya que de acuerdo a lo indicado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), habrá suspensión del suministro.

Periódicamente, la entidad se encarga de realizar mantenimiento, reparaciones, limpiezas o solucionar problemas en los diferentes canales, por lo cual se ven obligados a interrumpir el servicio con la única finalidad de brindar mejoras a todos sus usuarios.

Frente a este, es importante que todos los vecinos de las zonas afectadas puedan estar al tanto del horario en el que se irá el agua y en qué momento se repondrá, para así evitar que haya inconvenientes con las actividades principales durante el día. AQUÍ te dejamos los datos que necesitas.

Corte de agua afectará a algunas zonas de Lima este 1 de marzo / FOTO: Sedapal

Corte de agua este 1 de marzo

Sedapal confirmó a través de su canal de difusión de WhatsApp, que solo el distrito de Ate se perjudicará con esta suspensión del recurso. Verifica si tu sector fue considerado dentro del área involucrada.

Ate - sector 175 (Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.)

Zonas: A.H. Santa María de Vitarte, A.H. Micaela Bastidas Sector I, A.H. Micaela Bastidas Sector IV, A.H. Los Portales de Puruchuco, APV Las Cascadas de Javier Prado, APV Viques, Asoc. Las Casuarinas de Javier Prado, Asoc. Parque Industrial Asesor 1.ª y 3.ª etapa, Asoc. San Pedro de Ninacaca, Asoc. Santo Domingo, Urb. Mayorazgo 3.ª etapa, Urb. Mayorazgo Chico, Urb. Sol de Vitarte Sector E y Sector G, Urb. Los Portales de Javier Prado I, II, III, IV y V etapa.

Ate - sector 177 (Desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m)

Zonas vulneradas: A.H. Viñas de Vitarte - Esq. Piérola, Asoc. Los Ficus de Santa Clara - Esq. Piérola, Asoc. Jardín de Santa Rosa de Lima - Esq. Piérola, Asoc. Residencial El Golf - Esq. Piérola, Coop. de Vivienda Ciudad Jardín - Esq. Piérola, Coop. Ramiro Prialé - Esq. Piérola.

Recomendaciones ante un corte de agua programado