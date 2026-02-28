0
Tabla de posiciones de Liga 1

¡En la agonía! Renzo Garcés se convierte en salvador y convierte el 1-0 de Alianza Lima vs UTC

Renzo Garcés convirtió el 1-0 de Alianza Lima vs UTC con un gran remate de cabeza y le está dando la victoria a los blanquiazules para volver al liderato del Apertura.

Angel Curo
Gol de Renzo Garcés para Alianza Lima
Gol de Renzo Garcés para Alianza Lima | Composición: Líbero
En los minutos finales del partido, Renzo Garcés vuelve a salvar a Alianza Lima luego de conectar un gran cabezazo para romper la igualdad en el marcador y vencer la valla de Angelo Campos. El central convierte el 1-0 ante UTC y le da la victoria momentánea a los blanquiazules.

El clásico femenino entre Alianza Lima vs Universitario ya tiene fecha confirmada.

PUEDES VER: Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2026: fecha confirmada para el primer clásico

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

