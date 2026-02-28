- Hoy:
¡En la agonía! Renzo Garcés se convierte en salvador y convierte el 1-0 de Alianza Lima vs UTC
Renzo Garcés convirtió el 1-0 de Alianza Lima vs UTC con un gran remate de cabeza y le está dando la victoria a los blanquiazules para volver al liderato del Apertura.
En los minutos finales del partido, Renzo Garcés vuelve a salvar a Alianza Lima luego de conectar un gran cabezazo para romper la igualdad en el marcador y vencer la valla de Angelo Campos. El central convierte el 1-0 ante UTC y le da la victoria momentánea a los blanquiazules.
